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Thời sự

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

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BẢO LONG
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(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Sáng 9-7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phan Tuấn

Tham dự phiên họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Theo báo cáo, trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh tiếp nhận 187 ý kiến, kiến nghị của cử tri, gồm 100 kiến nghị trước kỳ họp và 87 kiến nghị sau kỳ họp.

Qua giám sát của các tổ đại biểu HĐND tỉnh và thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, đến nay, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm 121 kiến nghị, đạt 64,8%; đang giải quyết 60 kiến nghị, chiếm 32%; còn 6 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, chiếm 3,2%.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các kiến nghị còn tồn đọng. Ảnh: Phan Tuấn

Các kiến nghị đang được giải quyết chủ yếu liên quan đến quản lý tài sản công, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư và mở rộng khu dân cư.

Những nội dung chưa được giải quyết dứt điểm chủ yếu do nhu cầu kinh phí lớn, khó khăn trong cân đối nguồn lực và còn vướng mắc về cơ chế, quy định của pháp luật.

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các kiến nghị còn tồn đọng; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung cử tri phản ánh nhưng chậm giải quyết.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh giải trình tại phiên họp. Ảnh : Phan Tuấn

Giải trình tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Các kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, tỉnh ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách, có tính lan tỏa và phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Đối với những kiến nghị chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ; đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với những nội dung còn vướng mắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung giải quyết chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Quang cảnh phiên giám sát. Ảnh: Phan Tuấn

Quang cảnh phiên giám sát. Ảnh: Phan Tuấn

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng; nhất là những vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần chủ động kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ. Các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện, góp phần đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri.

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