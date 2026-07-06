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Gia Lai khẩn trương triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai năm 2026

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(GLO)- Ngày 6-7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 9078/UBND-NNMT về việc khẩn trương triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung phương án đến cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

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Diễn tập nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã diễn ra vào ngày 29-5-2026 tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.T

Việc triển khai phương án phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành; không triển khai hình thức, chung chung. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm thiên tai trên địa bàn để cụ thể hóa thành kế hoạch, phương án chi tiết của ngành, địa phương mình.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chỉ huy trực tiếp tại địa bàn; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần tại chỗ để xử lý kịp thời các tình huống thiên tai thuộc khả năng ứng phó của địa phương; tổ chức sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân là ưu tiên cao nhất.

Khi tình huống thiên tai vượt khả năng xử lý của cấp xã, Chủ tịch UBND xã, phường phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để được chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, vật tư theo thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng hiệp đồng chủ động rà soát phương án huy động, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn theo từng hướng, từng cụm địa bàn trọng điểm; sẵn sàng cơ động, phối hợp hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong phương án tổ chức triển khai nhiệm vụ của ngành mình; phối hợp chặt chẽ với các xã, phường trong quá trình chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, nhà yếu, khu vực có nguy cơ mất an toàn khi có bão mạnh, mưa lũ lớn.

Trường hợp người dân không chấp hành yêu cầu sơ tán, Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

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Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi có bão mạnh, mưa lũ lớn. Ảnh minh họa: P.V

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt ngưỡng kích hoạt, thẩm quyền ứng phó theo từng kịch bản thiên tai. Đồng thời, rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); toàn bộ số liệu phải được cập nhật lên Hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai tỉnh tại địa chỉ https://thientai.gialai.gov.vn trước ngày 15-8-2026.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường phải tổ chức trực ban nghiêm túc trong mùa mưa bão và khi có thiên tai; theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu, tình hình triển khai ứng phó, sơ tán dân, lực lượng, phương tiện, vật tư, thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ trên Hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai tỉnh.

Trường hợp mất điện, gián đoạn thông tin, phải kích hoạt ngay phương án thông tin dự phòng; đồng thời, báo cáo bằng các hình thức phù hợp, không để gián đoạn chỉ huy, điều hành.

Khi phát sinh tình huống vượt khả năng xử lý của địa phương, đơn vị, phải báo cáo ngay về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý.

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