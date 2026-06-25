Khảo sát vị trí lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ thông minh do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

(GLO)- Ngày 25-6, tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp tại các khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh để lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ tự động (tháp cảnh báo lũ thông minh).

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương tiếp nhận 5 tháp cảnh báo lũ tự động do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, những năm qua, tỉnh Gia Lai liên tục đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn cực đoan xuất hiện ngày càng dày và mạnh hơn.

Đặc biệt, năm 2025, tỉnh trải qua các đợt thiên tai đặc biệt khốc liệt: bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ trực tiếp, chỉ khoảng 10 ngày sau đó tiếp tục xảy ra đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng khiến hơn 57.000 nhà bị ngập, trên 28.000 nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng; thiệt hại ước tính trên 11.500 tỷ đồng.

Với đặc trưng địa hình dốc, thời gian tập trung lũ về hạ du nhanh (chỉ trong vài giờ), công tác thông tin, cảnh báo sớm về mưa, diễn biến mực nước sông và mức ngập lụt tại các khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp chính quyền các cấp tổ chức sơ tán dân, huy động lực lượng tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị và được Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phê duyệt tài trợ lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ tự động.

Mô hình tháp cảnh báo lũ. Ảnh: T.L

5 tháp cảnh báo lũ tự động được tài trợ mang nhãn hiệu Vfass, xuất xứ Việt Nam, tổng trị giá 490 triệu đồng (đơn giá 98 triệu đồng/tháp).

Đơn vị thực hiện lắp đặt, bàn giao, vận hành và hướng dẫn sử dụng là Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC).

Thiết bị được trang bị cảm biến đo mực nước radar, dải đo từ 0 đến 30.000 mm, sai số ±2mm, đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP66; bộ thu thập và truyền dữ liệu qua mạng 4G LTE với tần suất đo và truyền dữ liệu 10 phút/lần; sử dụng nguồn pin năng lượng mặt trời công suất 30W; có đèn báo xoay cảnh báo và phần mềm quản lý dữ liệu trên nền tảng web bằng tiếng Việt, có khả năng gửi tin nhắn SMS cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng.

Cộng đồng tự theo dõi mức ngập bằng cách truy cập vào website https://quantrac.pcttgialai.gov.vn.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối tiếp nhận, quản lý các tháp cảnh báo lũ; chủ trì, phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, Công ty WATEC, UBND các xã, phường liên quan khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt phù hợp tại các khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt, đảm bảo hiệu quả cảnh báo, thuận lợi trong quản lý, vận hành và an toàn thiết bị.

Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu, bàn giao, đưa thiết bị vào vận hành theo đúng quy định, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ tài sản.

Việc lắp đặt các tháp cảnh báo lũ tự động tại các khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng theo dõi, cảnh báo sớm, hỗ trợ công tác chỉ huy điều hành ứng phó thiên tai, tăng cường nhận thức cộng đồng và giúp người dân chủ động sơ tán khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.