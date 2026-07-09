Bộ Nội vụ: Tiếp tục tổ chức sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong thời gian tới là tiếp tục sắp xếp các xã chưa đạt tiêu chuẩn, tham mưu trình Chính phủ về địa giới tự nhiên của 34 tỉnh thành.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong 6 tháng cuối năm, ngành nội vụ sẽ phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ tại 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, không để chậm, muộn trong xây dựng thể chế.

Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 9/7.

Tổ chức bộ máy và biên chế tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn

Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Nội vụ được thực hiện thống nhất, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực nội vụ được quản lý đồng bộ, thống nhất, vận hành xuyên suốt, trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai qua công tác tổ chức cán bộ. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố và đội ngũ công chức làm công tác nội vụ ở cấp xã trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế, chính sách đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi và đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tham mưu trình Quốc hội thông qua 1 dự án luật và 2 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 119 nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị…

Ở địa phương, các Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ phù hợp mô hình mới.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy và biên chế tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI (2026-2031) với việc giữ ổn định gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Đến nay, các Bộ, cơ quan ngang bộ đã giảm 41/142 phòng thuộc vụ và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập so với thời điểm 30/9/2025. Ở địa phương, các Sở Nội vụ đã tham mưu kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tổ chức bộ máy cấp xã theo mô hình mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết xây dựng chính quyền địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Với vai trò là cơ quan thường trực của Chính phủ và thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kịp thời trình phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 185, Chỉ thị số 21 về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách; trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Cùng với đó là báo cáo sơ kết 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Qua 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, thông suốt, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính, công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn - vệ sinh lao động, quản lý lao động ngoài nước, công tác người có công với cách mạng… cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, ngay từ đầu năm, toàn ngành Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, chưa có tiền lệ. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết nổi bật là hoàn thiện thể chế phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức thành công bầu cử và tiếp tục tinh gọn bộ máy; cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Tiếp tục sắp xếp các xã chưa đạt tiêu chuẩn

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, toàn ngành Nội vụ khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ tại 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, không để chậm, muộn trong xây dựng thể chế.

Trong đó, Bộ Nội vụ ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ; tập trung hoàn thiện trình 4 dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, đồng thời tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay đơn vị này phối hợp hoàn thiện đồng bộ thể chế về phân cấp, phân quyền, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, xóa bỏ chồng lấn, chồng chéo.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập; giao và quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ cũng tập trung nghiên cứu, đề xuất nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách bảo hiểm xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương theo quy định. Đồng thời, Bộ tham mưu chính sách cải cách bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững.

Theo Vietnam+