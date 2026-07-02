Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Hội đồng PBGDPL tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Toàn tỉnh đã tổ chức 4.130 cuộc PBGDPL cho hơn 501 ngàn lượt người tham dự; biên soạn, phát hành hàng nghìn tài liệu tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến pháp luật thông qua các cuộc thi trực tuyến, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, mã QR, infographic và video tuyên truyền.

Bên cạnh đó, nhiều đề án, mô hình phổ biến pháp luật được triển khai hiệu quả tại cơ sở, trường học và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH cũng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các sở, ngành, địa phương đạt được trong công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật và tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu gắn công tác PBGDPL với việc theo dõi, đánh giá kết quả thông qua sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.