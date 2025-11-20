(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về danh mục sản phẩm nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 29/2025/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Danh mục sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông bắt buộc phải công bố hợp quy như: Máy tính cá nhân để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng,...

Danh mục sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông bắt buộc phải công bố hợp quy như: Máy tính cá nhân để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số...

Thông tư số 29/2025/TT-BKHCN áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

Theo Thông tư, Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý được quy định: Danh mục sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này như: Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện (không bao gồm thiết bị chỉ thu sóng vô tuyến điện); thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất; thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá, phát thanh quảng bá; thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn; thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT; thiết bị Ra đa ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt...

Danh mục sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông bắt buộc phải công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này như: Thiết bị công nghệ thông tin - Máy tính cá nhân để bàn, máy tính công nghiệp (Desktop computer), máy tính xách tay, máy tính bảng; thiết bị phát thanh, truyền hình - Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số, máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2...

Thông tư nêu rõ, việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa đó và sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó.

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành trước ngày 31-12-2025 (ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành) mà có quy định khác Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Kể từ ngày 31-12-2025, nếu có quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành thay thế quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; hoặc có quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành áp dụng bổ sung cho sản phẩm, hàng hóa quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy định tại Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới.