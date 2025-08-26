Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Tổng kết năm học 2024-2025 và tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học tiếp tục được nâng cao. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai đồng bộ, giúp các cơ sở giáo dục phát huy tính tự chủ; kế hoạch giáo dục được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được quan tâm.

img-1023-920.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và hoạt động dạy học tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành giáo dục tỉnh cũng đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Đặc biệt, trong năm học qua, ngành giáo dục của tỉnh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Nổi bật là huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 của em Lê Kiến Thành (lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

z6946115080281-8499cc2f5e1c4c6afa28231669f81d5f.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành, học sinh đoạt Huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025. Ảnh: Nhật Trường

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, tiếng Anh và Tin học, cũng như cơ sở vật chất ở một số nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của ngành giáo dục tỉnh. Đồng chí đánh giá cao những đổi mới trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao thành tích của các đội tuyển.

img-1048-8136.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Bước vào năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện các chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để tăng cường cơ sở vật chất. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính trong toàn ngành.

img-1103-6491.jpg
Khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Tin tức

(GLO)- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã “gánh vác” nhiều trách nhiệm mới, trong đó có quản lý nhà nước về giáo dục. Dù còn nhiều thách thức nhưng cán bộ được phân công phụ trách giáo dục cấp xã tại Gia Lai đang từng bước nỗ lực bắt nhịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Giáo dục

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

null