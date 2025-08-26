Tổng kết năm học 2024-2025 và tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc

(GLO)- Ngày 26-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học tiếp tục được nâng cao. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai đồng bộ, giúp các cơ sở giáo dục phát huy tính tự chủ; kế hoạch giáo dục được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được quan tâm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và hoạt động dạy học tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành giáo dục tỉnh cũng đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Đặc biệt, trong năm học qua, ngành giáo dục của tỉnh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Nổi bật là huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 của em Lê Kiến Thành (lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành, học sinh đoạt Huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025. Ảnh: Nhật Trường

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, tiếng Anh và Tin học, cũng như cơ sở vật chất ở một số nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của ngành giáo dục tỉnh. Đồng chí đánh giá cao những đổi mới trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao thành tích của các đội tuyển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Bước vào năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện các chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để tăng cường cơ sở vật chất. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính trong toàn ngành.

Khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.