Gia Lai: Cảnh báo thiên tai do lũ ở cấp độ 3

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 3-6 giờ tới, mực nước lũ tại vùng hạ lưu sông Ba, sông Kôn dao động ở mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Cảnh báo thiên tai do lũ ở mức độ 3.

Cụ thể, trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên sông Ba và sông Kôn dao động ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3 (tại trạm thủy văn An Khê đã đạt đỉnh lúc 12 giờ ngày 19-11 là 406.27 m, dưới mức báo động 3 là 0.23 m). Sông An Lão và sông Lại Giang lũ dao động ở mức báo động 1-2.

Khu vực đường Đào Tấn, phường Quy Nhơn Đông nước dâng cao. Ảnh: P.V

Mực nước lũ lúc 13 giờ ngày 19-11 trên các sông như: Sông Ba tại trạm An Khê là 406.26 m thấp hơn báo động 3 là 0.24 m; tại trạm; Ayun Pa là 157.79 m cao hơn báo động 3 là 1.79 m; sông An Lão tại trạm An Hòa là 22.65 m trên báo động 1 là 0.65 m; sông Lại Giang tại trạm Bồng Sơn là 5.72 m dưới báo động 1 là 0.28 m; sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn là 72.80 mét trên báo động 2 là 0.30 m; tại trạm Bình Nghi là 17.56 m trên báo động 3 là 0.06 m; tại trạm Thạnh Hòa là 8.55 m trên báo động 3 là 0.55 m.

Trong 3-6 giờ tới, mực nước lũ tại vùng hạ lưu sông Ba và sông Kôn tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2-3 và có nơi trên báo động 3; sông An Lão và sông Lại Giang lũ ở mức báo động 1-2 và có nơi trên báo động 2. Trong 6-24 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh xuống chậm và duy trì ở mức cao.

Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các xã, phường dọc theo sông Ba: An Khê, An Bình, Ya Hội, Đắk Pơ, Chư Krey, Ya Ma, Chơ Long, Kon Chro, Pờ Tó, Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh... và hạ lưu sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc...

Người dân sinh sống tại các địa phương trên cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình xả lũ, đồng thời tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm ứng phó kịp thời.