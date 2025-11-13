Chuyển hoạt động lễ hội hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya sang Ngày hội Di sản văn hóa

(GLO) -UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo chuyển các hoạt động trọng tâm của lễ hội hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya sang "Ngày hội Di sản văn hóa" nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão số 13 và ổn định hoạt động du lịch, văn hóa trên địa bàn.

Các hoạt động của lễ hội sẽ kết hợp cùng Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 23-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Chuyển trọng tâm lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya sang kết hợp tổ chức cùng với Ngày hội Di sản văn hóa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lấy hình ảnh thiệt hại do bão số 13 để làm thông điệp chính, Ngày hội Di sản văn hóa năm nay hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng đầu nguồn để thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.

Cơn bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều khu, điểm du lịch; ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân và hoạt động dịch vụ, du lịch.

Bão số 13 gây ảnh hưởng đến nhiều điểm du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại, hướng dẫn doanh nghiệp khôi phục cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Đồng thời, ngành du lịch cần đẩy mạnh quảng bá, phục hồi hình ảnh du lịch Gia Lai an toàn, thân thiện, hấp dẫn sau bão.

UBND tỉnh cũng yêu cầu điều chỉnh, giảm quy mô hoặc tạm dừng các lễ hội chưa thật sự cần thiết, để tập trung nguồn lực, nhân lực và kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với khu vực phía Tây Gia Lai, có thể chuyển trọng tâm sang tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa, vừa đảm bảo ý nghĩa văn hóa, vừa phù hợp thực tế và tránh lãng phí nguồn lực.