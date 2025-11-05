Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chuỗi hoạt động đặc sắc tại lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2025

(GLO)- Lễ hội hoa dã qùy-núi lửa Chư Đang Ya sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 16-11 tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chương trình khai mạc được tổ chức vào tối 14-11 tại sân nhà rông làng Ia Gri. 

Lễ hội năm nay gắn với gắn với kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (25/11/2005 - 25/11/2025).

dscf8064.jpg
Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya 2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được vinh danh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong đó, lễ hội gồm chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao đậm bản sắc Tây Nguyên: trình diễn cồng chiêng; tái hiện lễ mừng chiến thắng của người Bahnar; xây dựng mô hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; giao lưu, trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Trong khuôn khổ tuần lễ còn diễn ra triển lãm ảnh “Đất và người Gia Lai - Những sắc màu mới”; triển lãm mỹ thuật “Giao hòa” và triển lãm di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man; trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh, văn học, hội họa về văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực và du lịch Gia Lai.

dscf7848.jpg
Ẩm thực địa phương phục vụ tại lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các hoạt động thể thao hấp dẫn tiếp tục được duy trì như: Hội thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya; giải chạy “Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2025”; Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Giải vô địch bóng chuyền các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai; các trò chơi dân gian đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, ném còn, đi xe đạp chậm… tạo không gian trải nghiệm cho du khách.

Ngoài ra, từ ngày 14 đến 16-11, khu vực sân nhà rông làng Ia Gri (xã Biển Hồ) sẽ diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và quảng bá hoạt động du lịch; gian hàng giới thiệu, thưởng thức ẩm thực địa phương.

img-4067.jpg
Du khách có cơ hội trải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên tại lễ hội hoa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya - top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do VietKings bình chọn, top 10 miệng Núi lửa đẹp nhất thế giới do Tạp chí du lịch Anh bình chọn (năm 2018); đồng thời tôn vinh Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tròn 20 năm được UNESCO vinh danh.

Qua đó, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc Gia Lai, thúc đẩy du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế địa phương.

