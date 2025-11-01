Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-11

(GLO)- Tuần lễ hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya năm 2025 dự kiến được tổ chức trong 3 ngày trọng điểm từ 14 đến 16-11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đậm bản sắc Gia Lai.

Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tại cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để rà soát công tác tổ chức Tuần lễ hoa dã Quỳ – núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Dã quỳ nở rộ trên đường lên núi lửa Chư Đang Ya những ngày đầu tháng 11. Ảnh: Đoàn Lanh

Tuần lễ dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 16-11, trong đó các hoạt động chính sẽ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần, kết hợp cùng các chương trình phụ trợ hấp dẫn, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa hình ảnh đẹp của vùng đất Gia Lai mùa hoa dã quỳ nở rộ.

Giải chạy “Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn” (ngày 2-11) sẽ là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện Tuần lễ hoa dã quỳ– núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Bên cạnh đó, các hoạt động trong Tuần lễ được chia thành bốn nhóm nội dung chính, gồm: Không gian văn hóa – nghệ thuật; không gian ẩm thực và sản vật địa phương; hoạt động quảng bá, truyền thông; công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ.

Mở màn cho Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya là giải chạỵ Gia Lai City Trail. Ảnh: Bi Ly

Để Tuần lễ diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực và giàu bản sắc văn hóa; bố trí các hoạt động phong phú, tạo sức lan tỏa và thu hút du khách.

Sở phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh bố trí không gian ẩm thực vùng miền, giới thiệu món ăn đặc trưng địa phương; phối hợp với Hội Văn - học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trại sáng tác hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc với chủ đề về núi lửa Chư Đang Ya, hoa dã quỳ và văn hóa Gia Lai; mời một số họa sĩ, nghệ nhân nổi tiếng tham gia sáng tác và trưng bày tác phẩm tại lễ hội.

Đồng thời, xây dựng thông cáo báo chí, định hướng truyền thông, tập trung tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya và giữ gìn hoa dã quỳ – biểu tượng của mùa lễ hội.

Giao Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khu gian hàng OCOP, trưng bày sản phẩm đặc trưng và cà phê Gia Lai - biểu trưng của du lịch tỉnh.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và giàu bản sắc.

Tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Unesco vinh danh trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đặc biệt, trong khuôn khổ Tuần lễ năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ lồng ghép sự kiện kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (25/11/2005 – 25/11/2025). Sự kiện dự kiến được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya 2025 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn du lịch - văn hóa ấn tượng, đưa hình ảnh Gia Lai - vùng đất của sắc vàng dã quỳ và âm vang cồng chiêng đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.