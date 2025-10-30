Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Nhằm bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên và hình ảnh du lịch văn minh, UBND xã Biển Hồ đã đề nghị các phòng, ban, đơn vị và Ban nhân dân các thôn, làng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, không hái hoa dã quỳ để kết vòng đội đầu bán cho du khách hoặc chụp ảnh.

UBND xã Biển Hồ cắm các biển báo từ khu vực sân nhà rông dọc tuyến đường dẫn lên núi lửa Chư Đang Ya để nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan. Ảnh: M.C

Các hộ kinh doanh du lịch được khuyến khích sử dụng hoa thủ công (hoa nhựa, hoa vải...) phục vụ du khách thay thế hoa tự nhiên, đồng thời hướng dẫn du khách giữ gìn vệ sinh môi trường và ứng xử văn minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, vận động Nhân dân chung tay bảo vệ cảnh quan, xây dựng hình ảnh người dân Biển Hồ thân thiện, mến khách.

Việc chung tay bảo vệ sắc vàng dã quỳ và cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya không chỉ giữ gìn nét đẹp thiên nhiên mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai xanh - sạch - thân thiện.