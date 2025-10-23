Chém người bị thương do mâu thuẫn từ quán nhậu

(GLO)- Ngày 23-10, Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự Nguyễn Ngọc Trầm (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Thịnh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khuya 14-10, tại một nhà trọ ở thôn Định Tố (xã Vĩnh Thạnh), ông Nguyễn Văn Sen (SN 1983, trú tại xã Tây Sơn) bị Nguyễn Ngọc Trầm chém trọng thương ở hai tay.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trầm. Ảnh: ĐVCC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 14-10, tại một quán nhậu trên địa bàn xã, khi ông Sen mang 2 xô đá từ ngoài vào thì gặp Trầm ngồi chắn lối đi. Do cả hai đã có hơi men nên xảy ra cãi vã và xô xát. Sau đó, mọi người trong quán can ngăn nên tất cả cùng ra về.

Tuy nhiên, sau đó Trầm về nhà lấy rựa đến nhà trọ của ông Sen để chờ. Khi thấy ông Sen, Trầm dùng rựa chém nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, Trầm đã khai nhận hành vi và cho biết do sử dụng bia, rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Hiện Công an xã Vĩnh Thạnh đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Trầm theo quy định của pháp luật. Được biết, Trầm từng có 1 tiền án về tội “Giết người”.