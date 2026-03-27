Truy tìm lai lịch nạn nhân bị đánh tử vong sau cuộc nhậu

(GLO)- Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định truy tìm lai lịch nạn nhân bị tử vong trong vụ “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người xảy ra tại làng D, xã Gào.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tìm kiếm lai lịch của nạn nhân là nam giới, có tên thường gọi là Tý Thành, thường đi ăn xin tại khu vực ngã tư Phù Đổng (phường Pleiku).

Hiện trường khiến người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu đang được Công an truy tìm tung tích. Ảnh: Tiên Hoàng

Người này có chiều cao khoảng 1m60, ở độ tuổi từ 45-50. Nạn nhân có mái tóc đen, má trái có sẹo dài 10 cm, ngực có hình xăm.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 13-3, người đàn ông trên đã ngồi nhậu cùng Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku) tại chòi rẫy ở làng D, xã Gào. Trong cuộc nhậu, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Tuấn đã đá vào vùng miệng của nạn nhân. Đến khuya cùng ngày, người đàn ông tử vong do chấn thương ở vùng đầu gây xuất huyết não, dập não. Nạn nhân đã được chính quyền địa phương chôn cất theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra không rõ nhân thân, lai lịch của nạn nhân nên đã quyết định truy tìm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi phát hiện thông tin về nạn nhân đề nghị thông báo cho đơn vị tại 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp điều tra viên Vũ Ngọc Linh, số điện thoại: 0379.908.666.