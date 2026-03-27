Truy tìm lai lịch nạn nhân bị đánh tử vong sau cuộc nhậu

LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định truy tìm lai lịch nạn nhân bị tử vong trong vụ “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người xảy ra tại làng D, xã Gào.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tìm kiếm lai lịch của nạn nhân là nam giới, có tên thường gọi là Tý Thành, thường đi ăn xin tại khu vực ngã tư Phù Đổng (phường Pleiku).

hien-truong-khien-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-cuoc-nhau-dang-duoc-cong-an-truy-tim-tung-tich-anh-tien-hoang.jpg
Hiện trường khiến người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu đang được Công an truy tìm tung tích. Ảnh: Tiên Hoàng

Người này có chiều cao khoảng 1m60, ở độ tuổi từ 45-50. Nạn nhân có mái tóc đen, má trái có sẹo dài 10 cm, ngực có hình xăm.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 13-3, người đàn ông trên đã ngồi nhậu cùng Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku) tại chòi rẫy ở làng D, xã Gào. Trong cuộc nhậu, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Tuấn đã đá vào vùng miệng của nạn nhân. Đến khuya cùng ngày, người đàn ông tử vong do chấn thương ở vùng đầu gây xuất huyết não, dập não. Nạn nhân đã được chính quyền địa phương chôn cất theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra không rõ nhân thân, lai lịch của nạn nhân nên đã quyết định truy tìm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi phát hiện thông tin về nạn nhân đề nghị thông báo cho đơn vị tại 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp điều tra viên Vũ Ngọc Linh, số điện thoại: 0379.908.666.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

null