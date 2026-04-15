Xã Ân Tường kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép

(GLO)- Trước tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại khu vực sông Nước Lương và Kim Sơn, xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, trong đó có việc tăng cường giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Ngày 2-2-2026, Báo Gia Lai có bài viết “Sông Kim Sơn sạt lở nghiêm trọng vì cát tặc”, phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Ân Tường. Ngay sau khi bài viết đăng tải, UBND xã Ân Tường đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường - cho biết: Ngay trong ngày 2-2, xã đã kiện toàn tổ kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn do lãnh đạo xã làm tổ trưởng với sự tham gia của lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Phòng Kinh tế.

Tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng ở thôn Phú Hữu 2 sử dụng 3 xe độ chế gắn rơ-moóc khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Kim Sơn, thuộc địa bàn xóm 6B, thôn Phú Hữu 2.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt 3 trường hợp trên với tổng số tiền 89 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.

Tiếp đến, vào chiều 12-3, tại khu vực lòng sông Kim Sơn thuộc xóm Cưỡi (thôn Phú Khương), lực lượng Công an xã Ân Tường bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xẻng khai thác cát lên xe độ chế. Lực lượng Công an đã lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng.

Để ngăn chặn triệt để các vi phạm, ngành chức năng cũng rào chắn các lối mòn dẫn xuống lòng sông, đặc biệt là khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác cát trái phép như bãi bồi ở các xóm 6B, thôn Phú Hữu 2; xóm 3, thôn Phú Hữu 1.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của các lực lượng cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Anh Bùi Quang Tín (thôn Phú Hữu 2) chia sẻ: “Trước đây, có những thời điểm bãi bồi sông Kim Sơn ở xóm 6B bị khai thác cát trái phép liên tục. Khoảng 2 tháng qua, địa phương sâu sát, quản lý nghiêm nên tình trạng này đã không còn.

Bà con cũng ý thức hành vi này là trái pháp luật, ai vi phạm ngoài bị xử phạt còn bị tịch thu phương tiện nên người dân không còn bất chấp như trước”.

Trong 2 tháng qua, lực lượng chức năng xã Ân Tường đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp khai thác cát trái phép. Ảnh: N.C

Ông Vũ Thành Minh - Chủ tịch UBND xã Ân Tường - cho biết: Thời điểm trước và sau sáp nhập, địa phương xác định siết chặt quản lý khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Bên cạnh tuyên truyền, nhắc nhở, xã tiến hành rà soát, tổ chức ký cam kết đối với hàng chục trường hợp chủ phương tiện xe múc, xe ben, xe độ chế có nguy cơ vi phạm, đồng thời truy quét các hoạt động khai thác cát trái phép.

Trong năm 2025, địa phương đã xử lý 4 trường hợp sử dụng xe độ chế khai thác cát trái phép, lắp đặt 10 barie tại các vị trí lên xuống bãi cát dọc bờ sông Kim Sơn, Nước Lương qua địa bàn.

Từ tháng 2-2026 đến nay, tổ công tác của xã thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh để xử lý các vụ việc theo quy định.

Đề xuất giải pháp căn cơ

Ông Nguyễn Xuân Biên - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Ân Tường - cho biết: Tổ công tác tập trung giám sát chặt các khu vực bãi bồi đã và có nguy cơ bị khai thác cát trái phép.

Mới đây, địa phương cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Phát (xã Hoài Ân) sử dụng bãi cát dọc sông Nước Lương qua địa bàn thôn Xuân Sơn để làm đường công vụ phục vụ thi công bờ kè ở xã Kim Sơn.

“Địa phương đã làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu lắp đặt barie để ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đường công vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép. DN cũng cam kết không tự ý khai thác cát, không lợi dụng việc mượn đường để tập kết, tiêu thụ cát không rõ nguồn gốc” - ông Biên cho hay.

Để giải quyết cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng công trình hiện gặp khó khăn về cát xây dựng trong khi trên địa bàn xã có trữ lượng cát lớn nhưng không có mỏ khai thác, UBND xã Ân Tường kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét cho các mỏ cát đủ điều kiện đi vào hoạt động, vừa giải quyết nhu cầu chính đáng cho người dân, vừa góp phần ngăn chặn tình trạng xâm phạm tài nguyên.

“Địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn để răn đe, chấm dứt tình trạng vi phạm như thời gian qua” - ông Vũ Thành Minh khẳng định.