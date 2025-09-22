Bờ sông Kim Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, người dân thấp thỏm

(GLO)- Nhiều năm qua, bờ sông Kim Sơn (đoạn qua xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi đất đai, hoa màu và vật nuôi của người dân. Mùa mưa năm nay, dòng sông đã xâm thực đến sát sân nhà dân.

Ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn bờ sông sạt lở nặng nhất dài khoảng 200 m, đi qua xóm Nhơn An, thôn Nhơn Sơn (xã Kim Sơn). Tình trạng này đã kéo dài hơn chục năm qua, khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân biến mất. Dòng sông mỗi năm một lấn sâu vào bờ, nhiều vị trí tạo thành hàm ếch, bờ vực dựng đứng cao đến 7 m so với mặt nước.

Ông Võ Hòa Tô (75 tuổi, ở xóm Nhơn An) cho biết: “15 năm trước, nhà tôi cách mép sông hơn 200 m, nhưng nay chỉ còn hơn 5 m. Chuồng bò cũng chỉ còn cách mép sông chừng 3 m. Tình trạng xâm thực bắt đầu từ hơn 10 năm trước và ngày càng trầm trọng thêm. Trận sạt lở năm 2022 đã cuốn trôi cả trại heo của tôi trong một đêm. Đầu tháng 7-2025, một trận mưa lớn kéo dài khiến bờ sông trước nhà tôi bị sạt lở, có chỗ sông lấn vào đến gần 5 m”.

Khu vực bờ sông tại xóm Nhơn An (thôn Nhơn Sơn, xã Kim Sơn) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: N.C

Cách đó vài trăm mét, nhiều thửa ruộng của người dân xóm Nhơn Hiệp (thôn Nhơn Sơn) cũng bị biến mất do sông xâm thực. Để giữ đất, nhiều hộ đã trồng cây dọc bờ sông nhưng rồi cũng bị nước cuốn trôi.

Theo UBND xã Kim Sơn, đoạn sông qua địa bàn hiện có 3 khu vực sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của hàng chục hộ dân. Ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng hơn 10 hộ dân tại thôn Nhơn Sơn, khu vực Bờ Thành (thôn Bình Sơn) cũng có 7 hộ bị ảnh hưởng khi đất ruộng và khu dân cư bị xâm thực. Thôn Kim Sơn cũng xuất hiện 2 điểm sạt lở, đe dọa đất trồng lúa của hơn 10 hộ dân.

Lãnh đạo UBND xã Kim Sơn cho biết: Chính quyền địa phương đã khảo sát, ghi nhận thực tế và kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục. Xã cũng đã đưa các khu vực sạt lở nghiêm trọng vào diện có nguy cơ rủi ro cao về lũ quét và sạt lở đất để đề xuất xây dựng công trình phòng-chống sạt lở theo quy định.

Đồng thời, xã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân, ngăn chặn các hoạt động tác động làm thay đổi dòng chảy. Dự kiến sau mùa mưa 2025, xã sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để gia cố một số đoạn bờ sông để giảm thiểu thiệt hại.