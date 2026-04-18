Gia Lai: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề gây lãng phí để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: công tác chuẩn bị đầu tư một số địa phương chưa quan tâm đúng mức nên chất lượng chưa cao; công tác tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư, xác định quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện còn chưa sát thực tế; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn một số vướng mắc nên tốc độ triển khai còn chậm; công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán còn sai sót, tính toán chưa đầy đủ, áp dụng đơn giá chưa phù hợp với mặt bằng thị trường; việc lựa chọn nhà thầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ…

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh (ảnh minh họa). Ảnh: N.H

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; các tổ chức tư vấn, nhà thầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt một số nội dung để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại; đồng thời chủ động nhận diện, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các dấu hiệu có nguy cơ gây lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, phải tiếp tục nghiêm túc quán triệt, rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh có liên quan; thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng ngừa lãng phí phải được thực hiện xuyên suốt toàn bộ vòng đời dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, lập dự án, khảo sát, thiết kế, dự toán, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đến quản lý, khai thác, bảo hành, bảo trì công trình sau khi bàn giao, đưa vào sử dụng.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra đánh giá, nhận diện các dấu hiệu, vấn đề gây thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đã được Sở Xây dựng tổng hợp, phổ biến và có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, xử lý các nội dung có liên quan theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu của chủ đầu tư, các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, chậm xử lý sai phạm, để phát sinh thất thoát, lãng phí; chất lượng công trình kém, không đảm bảo tiến độ để dự án thực hiện kéo dài, chậm đưa công trình vào khai thác, sử dụng; lựa chọn nhà thầu không đảm bảo trình tự, năng lực thực hiện dự án kém; thực hiện nghiệm thu khống khối lượng, chất lượng thi công không đảm bảo; thanh toán khối lượng không đúng trình tự hoặc thiếu hồ sơ; thực hiện quyết toán dự án quá thời gian theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý “6 rõ” (rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền); chấm dứt tình trạng giao việc chung chung, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý theo cảm tính hoặc hợp thức hóa hồ sơ thủ tục.

Nghiêm cấm các hành vi: nâng khống tổng mức đầu tư, hợp thức hóa hồ sơ, thông đồng, dàn xếp trong đấu thầu, chia nhỏ gói thầu bất hợp lý, quy định các tiêu chí hạn chế cạnh tranh, bán thầu, chuyển nhượng thầu trái quy định, thông đồng nghiệm thu - thanh toán khống, áp đặt nguồn vật liệu, chỉ định xuất xứ, nâng giá thiết bị, vật tư để trục lợi dưới mọi hình thức, lợi dụng quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư “thân hữu, quen thuộc”. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với chế độ kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý trách nhiệm cụ thể; đảm bảo “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” trong xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả và thực hiện nghiêm túc việc công khai danh sách (nếu có) các nhà thầu, đơn vị tư vấn vi phạm tiến độ, chất lượng hoặc có sai phạm trong hồ sơ thanh, quyết toán để các chủ đầu tư xem xét không lựa chọn trong các dự án tiếp theo.

Tại Chỉ thị, UBND tỉnh cũng giao các nhiệm vụ cụ thể với trách nhiệm rõ ràng cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh; các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của tỉnh; UBND cấp xã; chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý đầu tư xây dựng các dự án; các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các nhà thầu có liên quan.