BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

T.SỸ
(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Ngày 20-11, tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), UBND xã Tuy Phước và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, BIDV Bình Định đã trao gửi 250 phần thức ăn và nước uống, nhờ các đơn vị chuyển đến người dân và các bệnh nhân, cùng người nhà bệnh nhân. Thời điểm này, các khu vực nói trên đang bị nước lũ cô lập.

Tiếp đến, ngày 21-11, BIDV Bình Định tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) trao 250 phần thức ăn và nước uống cho bà con khu vực chợ Dinh; phối hợp cùng Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trao tặng 1.200 phần quà đến người dân tại khu vực Phú Tài, thuộc phường Quy Nhơn Bắc.

Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, ấm áp, góp phần tiếp thêm sức cho người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

1bidv.jpg
2.jpg
5.jpg
3.jpg
6.jpg

BIDV Bình Định phối hợp với ngành chức năng và chính quyền các địa phương trao thức ăn và nước uống cho người dân vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Hàng hóa được đưa lên thuyền thúng vận chuyển vào tiếp tế cho các hộ dân còn bị cô lập. Q.T

Gia Lai: Tiếp sức cho người dân vùng bị cô lập

Xã hội

(GLO)-Mưa vẫn rơi, nước lũ vẫn chưa rút sâu, nhiều hộ dân tại rốn lũ khu vực Chợ Dinh vẫn đang bị cô lập. Và những chuyến ca nô, thuyền thúng sau 2 ngày hỗ trợ di tán dân lại tiếp tục vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tiếp tế bà con vượt qua khó khăn.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

Đời sống

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Đời sống

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Đời sống

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

null