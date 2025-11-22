BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Ngày 20-11, tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), UBND xã Tuy Phước và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, BIDV Bình Định đã trao gửi 250 phần thức ăn và nước uống, nhờ các đơn vị chuyển đến người dân và các bệnh nhân, cùng người nhà bệnh nhân. Thời điểm này, các khu vực nói trên đang bị nước lũ cô lập.

Tiếp đến, ngày 21-11, BIDV Bình Định tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) trao 250 phần thức ăn và nước uống cho bà con khu vực chợ Dinh; phối hợp cùng Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trao tặng 1.200 phần quà đến người dân tại khu vực Phú Tài, thuộc phường Quy Nhơn Bắc.

Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, ấm áp, góp phần tiếp thêm sức cho người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

BIDV Bình Định phối hợp với ngành chức năng và chính quyền các địa phương trao thức ăn và nước uống cho người dân vùng lũ. Ảnh: ĐVCC