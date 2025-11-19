Toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất to

(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

Cụ thể, theo bản tin dự báo phát lúc 3 giờ 30 phút ngày 19-11-2025 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm. Một số huyện thuộc khu vực Gia Lai cũ có lượng mưa 50-100 mm, có điểm vượt mốc 120 mm.

Phía Tây tỉnh có mưa rải rác đến mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 30-50 mm, cục bộ trên 70 mm. Cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Người dân tuyệt đối không được chủ quan đi qua khu vực bị ngập sâu. Ảnh: ĐVCC

Dự báo chi tiết lượng mưa theo khu vực (từ 4 giờ ngày 19-11 đến 4 giờ ngày 21-11):

Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Phú Túc, Ayun Pa: 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Cát Tiến, An Khê, Kbang: 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phú Cát, Phù Mỹ, Vân Canh: 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ sáng 21-11 đến sáng 22-11, phía Đông tỉnh vẫn duy trì mưa vừa đến mưa rất to (50-100 mm, có nơi trên 120 mm).

Phía Tây có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to (20-40 mm, có nơi trên 50 mm). Dự kiến từ ngày 22-11, mưa lớn giảm dần.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở khu vực đồi dốc, địa chất yếu. Dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh có khả năng gây tốc mái, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến an toàn của người dân và vật nuôi.

Trong 24 giờ qua (từ 2 giờ ngày 18-11 đến 2 giờ ngày 19-11), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ghi nhận mưa vừa đến mưa rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-200 mm. Một số nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn như Vân Canh 361,5 mm, Canh Liên 332,4 mm, An Quang 287,1 mm, Bồng Sơn 275,3 mm. Khu vực phía Tây tỉnh có lượng mưa thấp hơn, dao động 10-40 mm, một vài nơi trên 40 mm.