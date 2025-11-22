Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Doanh nhân trẻ đồng hành hỗ trợ người dân Gia Lai bị thiệt hại do bão lũ

NGỌC LUẬN
(GLO)- Ngày 22-11, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, Trường Sinh Group, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng phối hợp tổ chức Chương trình doanh nhân trẻ đồng hành cùng người dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 13 tại xã Phù Mỹ Nam.

Theo báo cáo của UBND xã Phù Mỹ Nam, chỉ trong thời gian ngắn, xã đã liên tiếp hứng chịu cơn bão số 13 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ra tình trạng thiên tai chồng thiên tai, tác động nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Dù không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng.

z7250823513076-801bded2b8039c61212685fd43e5b7d4.jpg
Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: Phi Long

Trong đó, bão số 13 khiến hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng với tổng thiệt hại tài sản ước tính hơn 220,9 tỷ đồng; ảnh hưởng nặng đến nhà ở, trường học, công trình văn hóa, nông-lâm nghiệp, chuồng trại chăn nuôi và cơ sở hạ tầng.

Tiếp đó, mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt giao thông; kênh mương thủy lợi bị xói lở nặng; các tuyến đê sông, đê suối bị sạt lở; hệ thống giao thông nông thôn bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại của đợt mưa lũ này ước tính 12 tỷ đồng.

Thiên tai liên tiếp đã khiến nhiều hộ dân rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: nhà cửa hư hỏng, sản xuất đình trệ, thu nhập giảm sút. Ủy ban nhân dân xã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Hiện chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa hạ tầng. Đến nay, các tuyến đường cơ bản thông suốt, từng bước khôi phục sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.

Nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống, tại chương trình, các đơn vị đã trao 100 suất quà cho các hộ dân ở xã Phù Mỹ Nam (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 2 triệu đồng tiền quà). Tổng kinh phí quà tặng là 400 triệu đồng.

Sự sẻ chia này không chỉ giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khẳng định trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân trẻ nói riêng, doanh nghiệp Việt nói chung và tiếp thêm động lực để người dân sớm vượt qua khó khăn.

z7250823545119-b526d996e17b487bc438635d670951a8.jpg
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai Phan Thanh Thiên cho biết Hội sẽ tiếp tục trao quà hỗ trợ cho người dân trong những ngày tới. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai Phan Thanh Thiên cho biết: “Thấu hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và nhu cầu cấp thiết về nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, chúng tôi xác định trách nhiệm cần chung tay hỗ trợ bà con cùng vượt qua khó khăn này, nhanh chóng khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định cuộc sống bằng những hành động thiết thực nhất”.

