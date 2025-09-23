Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Một gia đình tại xã Ia Khươl được vay hơn 270 triệu đồng từ khoản vay STEM

TRẦN THÚY HUY TOÀN
(GLO)- Sáng 22-9, tại xã Ia Khươl, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Chư Păh đã tổ chức giải ngân khoản vay đầu tiên theo Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) trên địa bàn xã.

Đây là khoản vay ưu đãi được thực hiện theo Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 28-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ đam mê khoa học công nghệ tiếp cận nguồn tài chính phục vụ học tập.

z7037667692939-fd50f8f0c3d5a79cc17ea0155b1e99b9.jpg
Gia đình bà Lương Thị Huyền và ông Trương Văn Trung được hướng dẫn thủ tục giải ngân khoản vay STEM. Ảnh: Huy Toàn

Trường hợp đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách này là gia đình bà Lương Thị Huyền và ông Trương Văn Trung (thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) có con trai là Trương Đức Toàn-sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tổng vốn vay được phê duyệt cho gia đình là 274 triệu đồng cho suốt 4 năm học với lãi suất ưu đãi chỉ 4,8%/năm. Trong đợt giải ngân đầu tiên này, gia đình đã nhận được số tiền 68,5 triệu đồng để trang trải chi phí cho năm học thứ nhất.

Khoản vay STEM có ý nghĩa đặc biệt, tiếp sức cho thế hệ trẻ các địa phương trên hành trình theo đuổi đam mê khoa học-công nghệ.

