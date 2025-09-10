Đơn vị đầu tiên ở Gia Lai giải ngân chương trình tín dụng STEM cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngay sau khi Quyết định 29/2025/QĐ-TTg có hiệu lực, ngày 10-9, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn đã giải ngân 177 triệu đồng cho 3 hộ gia đình tại phường Hoài Nhơn Bắc, trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Gia Lai triển khai chương trình tín dụng STEM.

Thực hiện Quyết định 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) có hiệu lực, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn đã nhanh chóng triển khai tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và UBND cấp xã. Sáng 10-9, Phòng giao dịch đã tiến hành giải ngân 177 triệu đồng cho 3 hộ gia đình có con em theo học ngành STEM tại phường Hoài Nhơn Bắc.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn họp triển khai giải ngân chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên ngành STEM tại điểm giao dịch Hoài Nhơn Bắc ngày 10-9. Ảnh: ĐVCC

Trong số các hộ được vay vốn, có gia đình chị Lê Thị Giai, khu phố Trường Xuân Đông, phường Hoài Nhơn Bắc, thuộc diện cận nghèo, chồng bệnh nặng không lao động được, bản thân chị làm nghề vá lưới thuê để trang trải chi phí sinh hoạt. Năm 2024, con gái đầu của chị đậu vào Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, ngành công nghệ sinh học và đã được vay 40 triệu đồng từ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157. Năm nay, khi con bước vào năm học thứ hai và đủ điều kiện hưởng chính sách mới, chị tiếp tục được giải ngân 45 triệu đồng từ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên ngành STEM, phục vụ học phí và chi phí học tập trong học kỳ I năm học 2025-2026.

Việc kịp thời triển khai Quyết định 29/2025/QĐ-TTg không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên ngành STEM, mà còn tạo niềm tin, động lực cho những gia đình khó khăn vững bước cùng con trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp.