Bình đẳng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh vùng khó

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra 9 định hướng lớn để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Trong đó có việc bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng trong giáo dục có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của công dân. Đặc biệt là ưu tiên đầu tư cho miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn.

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS, đến nay, chúng ta đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục các cấp học từ mầm non tới tiểu học, trung học ở vùng DTTS, miền núi tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các cơ sở giáo dục vùng DTTS được duy trì, phát triển, được tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Giáo viên và học sinh Gia Lai phấn khởi chào đón năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Chế độ chính sách với nhà giáo, học sinh và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS tiếp tục được hoàn thiện và triển khai có hiệu quả; Nhà nước đã thực hiện miễn, giảm học phí, cấp học bổng và các chính sách liên quan cho đại bộ phận học sinh con nhà nghèo, con em đồng bào DTTS…

Nhờ đó mà khoảng cách về cơ hội học tập giữa các vùng, miền; giữa thành thị với nông thôn và các nhóm dân tộc, nhóm thu nhập thấp đã được cải thiện đáng kể. Ngày càng có nhiều học sinh là con em đồng bào DTTS, gia đình nghèo ở vùng khó khăn được tiếp cận với giáo dục ở các bậc học cao hơn.

Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Chính phủ phê duyệt ngày 31-12-2024; Nghị quyết 71- NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 22-8 vừa rồi đều xác định ưu tiên đầu tư cho giáo dục miền núi, vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Gồm trường lớp, trang thiết bị dạy - học, chế độ hỗ trợ cho học sinh DTTS, biên giới hải đảo…

Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; nâng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào DTTS.

Đây cũng chính là điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi chỉ ra 9 định hướng cho công cuộc đổi mới giáo dục, nhằm đảm bảo mọi công dân được bình đẳng cơ hội tiếp cận giáo dục, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Định hướng đó là cơ sở để các địa phương có chính sách đầu tư phát triển phù hợp cho giáo dục vùng khó; chủ động, tích cực thực hiện các mục tiêu đặt ra của quá trình đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Cùng với miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT, cung cấp bữa ăn cho học sinh nội trú, chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại 248 xã biên giới đất liền được Bộ Chính trị thông qua, được xem là cơ hội để những tỉnh có địa bàn rộng như Gia Lai thực hiện mục tiêu xóa 1.476 điểm trường lẻ ở các xã miền núi, vùng biên giới; khắc phục tình trạng thiếu thốn trường lớp, trang thiết bị dạy - học manh mún, nhất là với các môn Tiếng Anh và Tin học ở bậc tiểu học.

Trong năm nay, Gia Lai sẽ đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú liên cấp ở 7 xã biên giới, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 9.400 học sinh khu vực này.

Việc đầu tư ấy thể hiện sự nhất quán quan điểm công bằng trong phát triển giáo dục nói chung và công bằng phát triển giáo dục ở vùng DTTS, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng của Đảng, Nhà nước ta; là giải pháp thiết thực khuyến khích học sinh tới lớp, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi công dân, nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực ổn định cho xây dựng, phát triển KT-XH ở vùng khó khăn, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.