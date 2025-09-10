Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Bình đẳng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐÌNH CƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra 9 định hướng lớn để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Trong đó có việc bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng trong giáo dục có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của công dân. Đặc biệt là ưu tiên đầu tư cho miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn.

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS, đến nay, chúng ta đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục các cấp học từ mầm non tới tiểu học, trung học ở vùng DTTS, miền núi tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các cơ sở giáo dục vùng DTTS được duy trì, phát triển, được tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Giáo viên và học sinh Gia Lai phấn khởi chào đón năm học mới. Ảnh: Đức Thụy
Giáo viên và học sinh Gia Lai phấn khởi chào đón năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Chế độ chính sách với nhà giáo, học sinh và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS tiếp tục được hoàn thiện và triển khai có hiệu quả; Nhà nước đã thực hiện miễn, giảm học phí, cấp học bổng và các chính sách liên quan cho đại bộ phận học sinh con nhà nghèo, con em đồng bào DTTS…

Nhờ đó mà khoảng cách về cơ hội học tập giữa các vùng, miền; giữa thành thị với nông thôn và các nhóm dân tộc, nhóm thu nhập thấp đã được cải thiện đáng kể. Ngày càng có nhiều học sinh là con em đồng bào DTTS, gia đình nghèo ở vùng khó khăn được tiếp cận với giáo dục ở các bậc học cao hơn.

Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Chính phủ phê duyệt ngày 31-12-2024; Nghị quyết 71- NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 22-8 vừa rồi đều xác định ưu tiên đầu tư cho giáo dục miền núi, vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Gồm trường lớp, trang thiết bị dạy - học, chế độ hỗ trợ cho học sinh DTTS, biên giới hải đảo…

Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; nâng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào DTTS.

Đây cũng chính là điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi chỉ ra 9 định hướng cho công cuộc đổi mới giáo dục, nhằm đảm bảo mọi công dân được bình đẳng cơ hội tiếp cận giáo dục, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Định hướng đó là cơ sở để các địa phương có chính sách đầu tư phát triển phù hợp cho giáo dục vùng khó; chủ động, tích cực thực hiện các mục tiêu đặt ra của quá trình đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Cùng với miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT, cung cấp bữa ăn cho học sinh nội trú, chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại 248 xã biên giới đất liền được Bộ Chính trị thông qua, được xem là cơ hội để những tỉnh có địa bàn rộng như Gia Lai thực hiện mục tiêu xóa 1.476 điểm trường lẻ ở các xã miền núi, vùng biên giới; khắc phục tình trạng thiếu thốn trường lớp, trang thiết bị dạy - học manh mún, nhất là với các môn Tiếng Anh và Tin học ở bậc tiểu học.

Trong năm nay, Gia Lai sẽ đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú liên cấp ở 7 xã biên giới, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 9.400 học sinh khu vực này.

Việc đầu tư ấy thể hiện sự nhất quán quan điểm công bằng trong phát triển giáo dục nói chung và công bằng phát triển giáo dục ở vùng DTTS, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng của Đảng, Nhà nước ta; là giải pháp thiết thực khuyến khích học sinh tới lớp, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi công dân, nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực ổn định cho xây dựng, phát triển KT-XH ở vùng khó khăn, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Vị thế Việt Nam

Vị thế Việt Nam

Thời sự - Bình luận

Kinh tế tăng trưởng đầy ấn tượng, chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả, vị thế quốc gia ngày càng tăng trên trường quốc tế… là những gì mà nhiều chuyên gia về các vấn đề quốc tế đã đánh giá về Việt Nam suốt những năm qua.

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Thời sự - Bình luận

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Thời sự - Bình luận

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Thời sự - Bình luận

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Thời sự - Bình luận

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

null