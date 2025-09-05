Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Chương trình khai giảng và Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút. Buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục công lập, tư thục trên toàn quốc.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Lâm-Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương dự tại các điểm cầu; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước dự trực tiếp và trực tuyến.

Khí thế khởi đầu cho năm học mới

Lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra long trọng, phấn khởi. Ảnh: Đức Thụy

Sau khi tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: Ngày 5-9 đã thành ngày truyền thống của ngành, là ngày cả nước khai giảng, là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cũng đúng dịp này cách đây 80 năm, Bộ Quốc gia giáo dục-thành viên của Chính phủ lâm thời đã được thành lập. Từ đó tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý, dẫn dắt toàn ngành, trải qua 80 năm phấn đấu trưởng thành và góp phần phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xúc động bày tỏ: “Lễ khai giảng năm nay được tổ chức với hình thức đặc biệt, với sự kết nối qua đường truyền trực tuyến và truyền hình trực tiếp của VTV. Tất cả cơ sở giáo dục cả nước đang tham dự và chứng kiến lễ kỷ niệm và khai giảng, cùng nghe lời căn dặn và chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, cùng nghe một tiếng trống khai trường. Hàng triệu con tim đang chung một cảm xúc thiêng liêng, phấn khởi, tự hào”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trò chuyện, động viên các em học sinh nhân dịp năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo; Quốc hội có Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; học sinh mầm non và phổ thông được miễn và hỗ trợ học phí; 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới được triển khai xây dựng; nhiều đối tượng được hỗ trợ bữa ăn trưa; các trường học phổ thông tổ chức dạy hai buổi trong ngày; nhiều chính sách mới mang tính đột phá phát triển đội ngũ nhà giáo được pháp điển hóa bằng Luật Nhà giáo… Với những điểm mới này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng toàn ngành sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và tinh thần phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm và khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chúc ngành Giáo dục tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Nghi thức chào cờ tại điểm cầu Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Trần Dung

Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số định hướng lớn. Trong đó, điều đầu tiên phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ cải cách “chỉnh sửa” sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng-công bằng-hội nhập-hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, việc đổi mới giáo dục phổ thông phải theo hướng toàn diện, hình thành lớp người vừa giỏi giang, nhân ái, kiên cường. Đối với giáo dục đại học, phải tạo đột phá và phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức, công nghệ, là hạt nhân đổi mới sáng tạo-khởi nghiệp. Ngành Giáo dục phải có những đại học lớn có tầm vóc khu vực và quốc tế, những cơ sở đào tạo nghề hiện đại, để đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước bứt phá trong khoa học-công nghệ, công nghiệp hóa và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư khẳng định: Hội nhập để học hỏi tinh hoa, thu hẹp khoảng cách, lan tỏa chuẩn mực, cần khuyến khích đồng đào tạo, liên kết chương trình, công nhận tín chỉ, trao đổi giảng viên-sinh viên, thu hút học giả quốc tế, qua đó nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam.

Lần đầu tiên tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Dung

Tổng Bí thư cũng nêu rõ yêu cầu cần chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; ưu tiên đầu tư cho giáo dục và xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. “Học tập không chỉ là nhu cầu cá nhân, mà trước hết phải được nhìn nhận như một trách nhiệm chính trị, một hành động cách mạng thường trực của mỗi người dân. Ở bất kỳ độ tuổi, lĩnh vực hay nghề nghiệp nào, chúng ta đều phải học để không bị tụt hậu, học để làm chủ tri thức và công nghệ, học để phát triển bản thân và góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”-Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã trực tiếp đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026-báo hiệu bắt đầu một năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Gia Lai hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Không khí khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu). Ảnh: Hồng Phúc

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

Tiết trời sáng 5-9 trên địa bàn tỉnh khá mát mẻ, góp phần làm không khí của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” thêm náo nức. Đúng 6 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục đã đồng loạt bắt đầu lễ khai giảng. Buổi lễ được tổ chức với hình thức gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương với các nội dung: đón học sinh đầu cấp; nghi thức chào cờ; diễn văn khai giảng; khen thưởng và trao học bổng... Sau đó, tất cả cùng hòa nhịp với chương trình khai giảng và Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

“Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Ảnh: Đức Thụy

Về dự lễ khai giảng với thầy-trò Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn), đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng trước những thành tích đáng tự hào của nhà trường.

Trường THPT Trưng Vương được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; kết quả tốt nghiệp THPT đạt 100%. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm tiếp tục được đầu tư, hình thành môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Bước vào năm học mới 2025-2026, toàn trường có 1.420 học sinh, trong đó 370 em khối 10 vừa trúng tuyển từ kỳ thi tuyển sinh đầu vào.

Thầy Đỗ Kim Hảo-Hiệu trưởng nhà trường-cho rằng: “Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, toàn ngành tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước hòa nhập với nền giáo dục hiện đại của thế giới”.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu). Ảnh: Hồng Phúc

Sáng nay, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu) cũng rợp bóng cờ hoa. Trong không khí hân hoan, nhà trường vinh dự được đón đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự lễ khai giảng. Mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế, điều kiện đi lại giữa đất liền và xã đảo Nhơn Châu còn nhiều khó khăn, song Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là toàn trường có 87 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi, chiếm 43,7%; tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập đạt tỷ lệ 90%.

“Nơi đầu sóng ngọn gió, điều kiện dạy và học ở xã đảo còn vô cùng khó khăn. Song, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cơ sở vật chất của trường được sửa sang ngày càng sạch, đẹp và khang trang, thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi”-Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu Huỳnh Công Thành cho hay.

Bước vào năm học mới, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) là mái nhà chung của 155 em học sinh khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển trí tuệ) đến từ nhiều địa phương của tỉnh với 18 lớp học từ khối 1 đến khối 5. Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã về chung vui với ngôi trường đặc biệt này.

Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) phấn khởi nhận những phần quà ý nghĩa. Ảnh: Quang Tấn

Đây là buổi lễ khai giảng đầu tiên của cháu Bùi Đình Nhật Nam (phường Pleiku) ở ngôi trường mới này. Nắm tay Nam trong buổi lễ, bà Trần Thị Hường-chia sẻ: “Nam là cháu nội tôi. Cháu sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác khi chậm phát triển về trí tuệ và ngôn ngữ. Hy vọng ở ngôi trường này, cháu được học nhiều kỹ năng hơn, phát triển ngôn ngữ để có điều kiện hòa nhập tốt với xã hội sau này".

Ở ngôi trường ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong hành trình thực hiện sứ mệnh “trồng người”, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) đã có một ngày hội khai trường xúc động và đáng nhớ. Trong niềm hân hoan ấy, thầy và trò nhà trường vui mừng đón đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về chung vui.

"Bước sang năm học mới, nhà trường có 39 lớp với 1.356 học sinh. Nhà trường xác định mục tiêu năm học 2025-2026 là tiếp tục duy trì các chỉ số đã đạt được, phấn đấu thi đua dạy tốt-học tốt để duy trì thành tích cao ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, tiếp tục duy môi trường học tập an toàn và hiện đại. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành triển khai”-Hiệu trưởng Lê Thị Thu nhấn mạnh.

Lễ khai giảng trực tuyến đầy cảm xúc tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trần Dung

Ấn tượng với buổi lễ khai giảng đặc biệt, em Võ Ngọc Bảo Nhi (lớp 10C5B) bày tỏ: "Đây là lễ khai giảng đầu tiên của em tại ngôi trường mà em mơ ước. Như lời nhắn nhủ của Bác Tổng Bí thư Tô Lâm, em sẽ tập trung học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mình để đạt được thành tích tốt nhất trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, quan tâm đến công nghệ, ứng dụng các phần mềm để học, tiếp cận tri thức và kỹ năng đa dạng… để bắt nhịp với thời đại chuyển đổi số hiện nay”.

Tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hòa chung niềm phấn khởi với tập thể cán bộ, thầy trò nhà trường trong buổi lễ khai giảng.

“Sang năm học mới, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Với vai trò của một trường chuyên, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn không chỉ quan tâm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu mà còn chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng để tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ mới”-thầy Huỳnh Lê Minh-Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà khích lệ học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Dương Linh

Hòa nhịp cùng buổi lễ khai giảng đặc biệt, thầy-cô giáo cũng như học sinh toàn tỉnh bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi và không khỏi xúc động khi sự nghiệp Giáo dục được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.

Cô giáo Ngô Thị Tường Vi-Trường THCS số 1 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông) hứng khởi nói: “Lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng toàn quốc, tôi xúc động khi xem lại lịch sử 80 năm của ngành Giáo dục. Qua đó, tôi và đồng nghiệp cảm thấy tự hào vì mình cũng đang là một trong những cá nhân đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung ấy. Lời phát biểu của các lãnh đạo là động lực để chúng tôi nỗ lực nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn trên bước đường “trồng người” phía trước”.

Chung niềm vui ấy, em Lê Nguyễn Nhật Quang (lớp 12C5, Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ, xã Ia Nan) hào hứng nói: "Một không khí khai trường đầy cảm xúc và khích lệ tinh thần chúng em rất lớn. Năm học mới khởi đầu với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Chúng em sẽ trau dồi tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của quê hương Gia Lai và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Hòa nhịp cùng buổi lễ khai giảng đặc biệt, thầy-cô giáo và học sinh toàn tỉnh bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi, sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Trong dịp khai giảng năm học mới, từ nguồn kinh phí của Quỹ Học bổng Nay Der và Quỹ Khuyến học tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 230 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất). Cùng với đó, nhiều đơn vị cũng đã có các phần quà ý nghĩa nhằm khích lệ tinh thần thầy và trò các trường bước vào một năm học mới với nhiều thắng lợi mới.