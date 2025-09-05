Gia Lai ngày mới 5-9: Hơn 760.000 học sinh Gia Lai nô nức đón chào năm học mới

(GLO)- Sáng nay, hòa chung không khí tưng bừng của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các em học sinh Gia Lai cũng rạng rỡ, náo nức bước vào lễ khai giảng, chính thức mở ra năm học mới 2025-2026.