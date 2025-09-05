Danh mục
Gia Lai ngày mới 5-9: Hơn 760.000 học sinh Gia Lai nô nức đón chào năm học mới

Gia Lai ngày mới 5-9: Hơn 760.000 học sinh Gia Lai nô nức đón chào năm học mới

PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG

(GLO)- Sáng nay, hòa chung không khí tưng bừng của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các em học sinh Gia Lai cũng rạng rỡ, náo nức bước vào lễ khai giảng, chính thức mở ra năm học mới 2025-2026.
Tin nhanh đầu ngày

+ Gia Lai nồng nhiệt chào đón các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2-9

+ Hơn 760.000 học sinh Gia Lai nô nức đón chào năm học mới 2025-20

+ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai quyên góp 100 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

+ Gần 300 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2)

+ Xã Ia Hiao tặng 62 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ngộ độc thực phẩm

+ Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục

10:46

Nhịp sống hôm nay

+ Bộ GD-ĐT đề xuất hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non

+ ChatGPT có thêm tính năng kiểm soát trẻ em dành cho phụ huynh

+ Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ ngày 4/9, mặt hàng RON95-III có giá 20.439 đồng/lít

15:53

Sắc màu Việt: Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển Lộ Diêu

17:45

Câu chuyện thể thao

Nữ cơ thủ Gia Lai tranh tài tại Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng

18:58

Sống khỏe: Tác dụng của việc ăn một quả lựu mỗi ngày

