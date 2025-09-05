Gia Lai ngày mới 5-9: Hơn 760.000 học sinh Gia Lai nô nức đón chào năm học mới

Tin nhanh đầu ngày
+ Gia Lai nồng nhiệt chào đón các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2-9
+ Hơn 760.000 học sinh Gia Lai nô nức đón chào năm học mới 2025-20
+ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai quyên góp 100 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba
+ Gần 300 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2)
+ Xã Ia Hiao tặng 62 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ngộ độc thực phẩm
+ Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục
Nhịp sống hôm nay
+ Bộ GD-ĐT đề xuất hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non
+ ChatGPT có thêm tính năng kiểm soát trẻ em dành cho phụ huynh
+ Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ ngày 4/9, mặt hàng RON95-III có giá 20.439 đồng/lít
Sắc màu Việt: Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển Lộ Diêu
Câu chuyện thể thao
Nữ cơ thủ Gia Lai tranh tài tại Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng
Sống khỏe: Tác dụng của việc ăn một quả lựu mỗi ngày