Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tặng quà cho người dân xã Ngô Mây bị ảnh hưởng bão số 13

(GLO)- Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk vừa đồng hành cùng Tỉnh đoàn Gia Lai, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định tặng quà hỗ trợ người dân xã Ngô Mây bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13.

Các đơn vị tặng quà cho người dân xã Ngô Mây bị ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: Phan Chi

Cụ thể, tại xã Ngô Mây, đoàn công tác đã tặng 11 suất quà cho 11 hộ dân có nhà bị sập, tốc mái; tổng trị giá quà tặng là 50 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn công tác đã đến thăm Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc); khảo sát thiệt hại của nhà trường do ảnh hưởng của bão số 13 gây ra và dự kiến hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học cho nhà trường trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tặng quà cho người dân xã Ngô Mây. Ảnh: Phan Chi

Hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của đội ngũ doanh nhân đối với người dân bị ảnh hưởng do bão số 13; chung sức cùng địa phương giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão.