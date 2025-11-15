Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tính đến ngày 15-11, 141/141 tổ chức Đoàn cấp xã, phường và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-cac-cap-nhiem-ky-2025-2030-la-dot-sinh-hoat-chinh-tri-sau-rong-trong-can-bo-doan-vien-thanh-thieu-nhi.jpg
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Các đơn vị tổ chức Đại hội thực hiện đảm bảo quy trình, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ I và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới và chỉ định đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

quang-canh-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-cong-an-tinh-gia-lai-lan-thu-i.jpg
Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: M.N

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12-12-2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

ban-chap-hanh-doan-phuong-hoai-nhon-nam-lan-thu-i-ra-mat-tai-dai-ho.jpg
Ban Chấp hành Đoàn phường Hoài Nhơn Nam khóa I ra mắt tại Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn trong bối cảnh các đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

