Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Dùng ca nô cứu 9 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ ở xã Ia Tul

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Trưa 7-11, lực lượng chức năng ứng trực cứu hộ cơn bão số 13 tại khu vực hạ lưu sông Ba đã triển khai dùng ca nô cứu người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại xã Ia Tul.

Theo đó, trong ngày 6-11, UBND xã Ia Tul và các đơn vị đã rà soát, vận động người dân ở khu vực ven sông Ba khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số người vẫn chủ quan trước diễn biến bất thường của mưa bão.

luc-luong-chuc-nang-da-dung-ca-no-giai-cuu-nguoi-dan-bi-mac-ket-giua-dong-nuoc-lu-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng chức năng dùng ca nô giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, trong sáng 7-11, khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về ngày càng lớn, một số người dân tại buôn Jứ (xã Ia Tul) chưa kịp sơ tán đã bị mắc kẹt giữa dòng nước. Một số người tìm đến điểm cao với hy vọng nước lũ chững lại, một số leo lên ngọn cây lớn chờ ứng cứu.

Nắm được thông tin trên, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) sử dụng ca nô đến các điểm người dân bị mắc kẹt để giải cứu.

nguoi-dan-da-duoc-giai-cuu-den-dia-diem-an-toan-anh-van-ngoc.jpg
Người dân đã được giải cứu đến địa điểm an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ đạo việc cứu hộ. Đến trưa cùng ngày, toàn bộ 9 người dân bị mắc kẹt ở xã Ia Tul đã được đưa vào bờ an toàn.

