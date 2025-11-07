Xã Ia Sao sơ tán gần 40 hộ dân do nước lũ lên nhanh

(GLO)- Sáng 7-11, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nước lũ tiếp tục lên nhanh tại sông Ba, chính quyền ở xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn.

Từ chiều tối 6-11, trên địa bàn xã Ia Sao đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13. Gió lớn đã quật ngã nhiều cây xanh và cột đèn chiếu sáng trên địa bàn và khiến 1 nhà dân bị tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người.

Chính quyền cùng người dân khẩn trương sơ tán tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Từ khoảng 0 giờ ngày 7-11, nước từ thượng nguồn đổ về sông Ba khiến một số khu vực bị ngập. Trụ sở UBND xã Ia Sao bị cô lập do nước lũ bủa vây. Một số cơ quan, trường học, diện tích rau màu bị ngập cục bộ.

Ngay trong đêm, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ sơ tán người và tài sản của 40 hộ dân đến nơi an toàn.

Sau đây là một số hình ảnh lũ gây ngập cục bộ tại xã Ia Sao:

Cầu Cây Sung trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Sao bị ngập khiến các phương tiện không thể qua lại. Ảnh: Văn Ngọc

Nhà dân tại xã Ia Sao ngập trong nước lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Trụ sở UBND xã Ia Sao bị nước lũ bủa vây. Ảnh: Văn Ngọc