Đảm bảo an toàn cao nhất cho tàu thuyền và ngư dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, chiều 4-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản khẩn yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho tàu thuyền, ngư dân và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hồi 13 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ Bắc; 122,0 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển miền Trung, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn, phân luồng cụ thể, tránh va chạm, đứt neo. Ảnh: N.N

Để chủ động ứng phó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có công văn yêu cầu UBND các xã, phường ven biển rà soát, kiểm đếm và cập nhật đầy đủ số lượng tàu cá, ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Chính quyền các địa phương phải thông báo, liên hệ ngay với các chủ tàu, thuyền trưởng, yêu cầu họ chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không được chủ quan.

Đồng thời, các địa phương tích cực bám sát diễn biến bão, thường xuyên cập nhật bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; phối hợp với Đồn Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn để thông báo kịp thời vị trí, hướng di chuyển của bão cho ngư dân.

Các địa phương phải duy trì mối liên lạc thường xuyên giữa chính quyền, lực lượng Biên phòng, ngành thủy sản và chủ tàu để kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, thông báo cho các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản khẩn trương thu hoạch khi sản phẩm đạt kích cỡ thương phẩm, chằng chống lồng bè chắc chắn, không để người dân lưu trú trên chòi canh hoặc lồng bè trong thời gian bão đổ bộ. Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động di dời vật tư, ngư cụ, bảo vệ cơ sở hạ tầng vùng nuôi.

Các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản khẩn trương thu hoạch khi sản phẩm đạt kích cỡ thương phẩm, chằng chống lồng bè chắc chắn và tuyệt đối không ở lại canh chòi, lồng bè khi bão đổ bộ. Ảnh: N.N

UBND các xã, phường cũng được yêu cầu phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn, phân luồng, hướng dẫn tránh va chạm và đứt neo.

Tuyệt đối không để tàu neo đậu tại bãi ngang; hướng dẫn ngư dân đưa tàu vào các khu neo đậu an toàn như Tam Quan, đầm Đề Gi và đầm Thị Nại.

Đối với các ban quản lý cảng cá, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu khẩn trương rà soát, bố trí, sắp xếp lại khu vực neo đậu đảm bảo an toàn, phù hợp với hướng gió, dòng chảy; phân luồng cho tàu cá ra vào tránh trú bão, tránh tình trạng tập trung dày đặc gây va chạm. Các ban quản lý cần hướng dẫn thuyền trưởng neo đậu đúng vị trí, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các tàu, tránh đứt neo khi có gió mạnh, sóng lớn.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân trong quá trình neo đậu, triển khai phương án đảm bảo an toàn người và phương tiện tại khu neo đậu.

Mỗi cảng cá phải bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, phối hợp lực lượng kiểm ngư, biên phòng kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cảng; không để tàu xuất bến khi chưa đủ điều kiện an toàn hoặc còn trong vùng cấm biển.

Các cảng cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư phục vụ ứng phó, cứu hộ cứu nạn như phao, dây neo, dây chằng, thuyền nhỏ, máy bơm, cọc neo, loa thông báo... để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, hướng dẫn ngư dân kỹ thuật neo đậu an toàn phù hợp từng khu vực.

Sở yêu cầu Chi cục Thủy sản tổ chức trực Trạm bờ thông tin liên lạc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, tổng hợp thông tin tàu cá hoạt động trên biển; phối hợp với đồn biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và chính quyền địa phương kiểm đếm, liên hệ, cảnh báo và hướng dẫn ngư dân di chuyển tránh trú an toàn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chi cục Thủy sản cũng thông báo tần số liên lạc cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân là tần số gọi 7903 kHz để chủ tàu, thuyền trưởng kịp thời liên hệ khi cần hỗ trợ.