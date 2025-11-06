Di chuyển với tốc độ 25-30 km/h, bão số 13 cách Quy Nhơn khoảng 150 km

(GLO)- Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh vào lúc 14 giờ, hiện bão số 13 vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh từ 25-30 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, chỉ còn cách Quy Nhơn 150 km.

Cụ thể, vị trí tâm bão ở khoảng 13.3 độ Vĩ Bắc; 110.5 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-183 km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h.

Bão đang tiến sát về đất liền.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tất cả các tàu đã nhận được thông tin về Bão số 13. Đến 10 giờ ngày 6-11, có 196 tàu/1.098 người đang hoạt động trên biển. Hiện nay, trên đường di chuyển và trong vùng ảnh hưởng của bão 13 không còn tàu cá nào hoạt động. Toàn bộ tàu cá của tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.