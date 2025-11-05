Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão số 13 tan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký ban hành Công văn số 6104/UBND-NNMT về việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền trong bão số 13. 

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghiêm cấm không cho tàu xuất bến, thời gian bắt đầu từ 17 giờ ngày 5-11-2025 cho đến khi có bản tin thông báo cuối cùng về bão số 13 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

z7192441780193-7c0dfde4ae3ddc9a25c7ee57d1bcf68d-7339.jpg
Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão số 13 tan. Ảnh: P.V

Được biết, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Trong đó, 5.414 tàu cá với 37.898 lao động hoạt động ven bờ trong tỉnh và đang neo đậu tại bến; 358 tàu với 2.506 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có 12 tàu/84 lao động; từ Gia Lai đến Khánh Hòa có 28 tàu/196 lao động; từ Lâm Đồng đến An Giang có 91 tàu/637 lao động; vùng biển Hoàng Sa và Bắc Biển Đông có 4 tàu/28 lao động; khu vực quần đảo Trường Sa có 223 tàu/1.561 lao động.

z7192441766291-7c0f9659052b1d16947a14946fddaa40.jpg
Danh sách các xã, phường có tàu thuyền hoạt động.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, khuyến nghị người dân chủ động ứng phó: di chuyển tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, không ra khơi, không ở lại lồng bè; gia cố nhà cửa; sơ tán theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; hạn chế ra ngoài khi gió mạnh, mưa lớn; chuẩn bị pin dự phòng, đèn pin, nước sạch và nhu yếu phẩm; giữ liên lạc khi cần hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

Thời sự

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

Thời sự

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

Thời sự

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

Thời sự

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

null