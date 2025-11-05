(GLO)- Chiều 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký ban hành Công văn số 6104/UBND-NNMT về việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền trong bão số 13.

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghiêm cấm không cho tàu xuất bến, thời gian bắt đầu từ 17 giờ ngày 5-11-2025 cho đến khi có bản tin thông báo cuối cùng về bão số 13 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão số 13 tan. Ảnh: P.V

Được biết, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Trong đó, 5.414 tàu cá với 37.898 lao động hoạt động ven bờ trong tỉnh và đang neo đậu tại bến; 358 tàu với 2.506 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có 12 tàu/84 lao động; từ Gia Lai đến Khánh Hòa có 28 tàu/196 lao động; từ Lâm Đồng đến An Giang có 91 tàu/637 lao động; vùng biển Hoàng Sa và Bắc Biển Đông có 4 tàu/28 lao động; khu vực quần đảo Trường Sa có 223 tàu/1.561 lao động.

Danh sách các xã, phường có tàu thuyền hoạt động.