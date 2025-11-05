Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Kiên quyết không để thiệt hại về người trong bão số 13

(GLO)- Chiều 5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 tại các xã Tuy Phước Đông, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Theo báo cáo của các địa phương, với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, người không còn tâm lý chủ quan. Sau khi chủ động chèo chống nhà cửa, các hộ dân đã chủ động di dời đến nơi an toàn.

Riêng xã Tuy Phước Đông có khoảng 9.000 hộ dân phải di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có thôn phải di dời toàn bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) trực tiếp vận động người dân xã Phù Mỹ Bắc di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Q.T

Kiểm tra một số điểm nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương không được chủ quan, kiên quyết di dời người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, không để thiệt hại về người. Đồng thời, tập trung bảo vệ tài sản, nhất là di dời tài sản công đến nơi an toàn.

Đặc biệt, cần chú trọng đảm bảo an toàn tại các khu xen ghép, bố trí người bảo vệ 24/24, tránh tình trạng người dân di dời đến để nhận chế độ rồi quay trở về nhà, khi bão vào sẽ rất nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chống bão tại thôn Phú Hòa, xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Q.T

Tỉnh cũng đã xuất ngân sách để các địa phương chống bão, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, do đó, cần quyết liệt, chặt chẽ trong triển khai, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người; thậm chí có thể cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm.