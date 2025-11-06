Gia Lai: Đảm bảo an toàn cho sinh viên ở lại ký túc xá trong đợt bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, các trường đại học tại tỉnh Gia Lai tạm dừng hoạt động giảng dạy, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho sinh viên lưu trú ký túc xá.

Ngoài việc kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, một số trường đại học có sinh viên ở lại ký túc xá đã tích cực dự trữ nhu yếu phẩm và tổ chức trực bão 24/24 giờ. Mọi công tác được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên trong những ngày mưa bão.

Cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Quy Nhơn được cắt tỉa. Ảnh: T.D

Sáng 6-11, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Trường Đại học Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại các khu vực trong trường và ký túc xá.

Ký túc xá Trường Đại học Quy Nhơn hiện có 652 sinh viên ở lại. Nhà trường đã chỉ đạo Ban quản lý ký túc xá nắm danh sách người ở nội trú, bố trí khu vực tránh trú an toàn, dự trữ nước uống, thực phẩm và vật dụng thiết yếu.

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại các khu vực trong trường và ký túc xá. Ảnh: T.D

Ngoài ra, nhà trường còn thành lập tổ trực khẩn cấp 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên khi có sự cố hoặc yêu cầu di chuyển khẩn cấp; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để cập nhật tình hình thời tiết, hướng bão, và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Trường Đại học Quy Nhơn đã tạm dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập trực tiếp từ chiều 5-11 đến hết ngày 9-11 để đảm bảo an toàn. PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn trường nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng phối hợp xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho viên chức, người lao động, sinh viên và toàn bộ cơ sở vật chất của trường.

Trường Đại học Quy Nhơn thành lập tổ trực khẩn cấp 24/24, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên khi có sự cố mưa bão. Ảnh: T.D

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Trường Đại học Quang Trung đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và tài sản của nhà trường.

Sau khi cho sinh viên nghỉ học từ chiều 5-11, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra, gia cố toàn bộ khuôn viên trường, hệ thống mái che, cửa kính, cây xanh, đường điện và thoát nước; đồng thời bố trí lực lượng trực sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nhân viên, sinh viên Trường Đại học Quang Trung tập trung gia cố toàn bộ khuôn viên trường, hệ thống mái che, cửa kính. Ảnh: T.D

Ông Võ Quế-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung-thông tin: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên cùng Ban Quản lý ký túc xá đã tổ chức rà soát số lượng sinh viên nội trú và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh bão; đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày bão. Hiện có gần 70 sinh viên ở lại trong ký túc xá đã được di dời lên tầng 5 và đảm bảo nhu yếu phẩm cho các em.

"Trường luôn đặt an toàn của sinh viên và cán bộ, giảng viên lên hàng đầu. Chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ các phương án ứng phó với tình hình mưa bão phức tạp”-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung cho biết.

Trường Đại học Quang Trung kích hoạt toàn bộ các phương án ứng phó với tình hình mưa bão phức tạp, đảm bảo an toàn cho sinh viên. Ảnh: T.D

Hiện tại, Trường Đại học Quang Trung duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt và xử lý mọi sự cố phát sinh. Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên không di chuyển ra khỏi nơi ở an toàn, thường xuyên theo dõi thông tin chính thức từ nhà trường và cơ quan chức năng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho sinh viên, nhà trường cũng liên tục cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo bão và chỉ đạo của Ban Giám hiệu trên website, fanpage và các kênh truyền thông nội bộ.