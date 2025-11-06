Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Đảm bảo an toàn cho sinh viên ở lại ký túc xá trong đợt bão Kalmaegi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, các trường đại học tại tỉnh Gia Lai tạm dừng hoạt động giảng dạy, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho sinh viên lưu trú ký túc xá.

Ngoài việc kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, một số trường đại học có sinh viên ở lại ký túc xá đã tích cực dự trữ nhu yếu phẩm và tổ chức trực bão 24/24 giờ. Mọi công tác được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên trong những ngày mưa bão.

gen-h-z7194991453192-96367e5e344369b009daf7bceae65171.jpg
Cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Quy Nhơn được cắt tỉa. Ảnh: T.D

Sáng 6-11, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Trường Đại học Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại các khu vực trong trường và ký túc xá.

Ký túc xá Trường Đại học Quy Nhơn hiện có 652 sinh viên ở lại. Nhà trường đã chỉ đạo Ban quản lý ký túc xá nắm danh sách người ở nội trú, bố trí khu vực tránh trú an toàn, dự trữ nước uống, thực phẩm và vật dụng thiết yếu.

gen-h-z7194991437930-e1135d86e2b63e1812b30a12f93edb05.jpg
PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại các khu vực trong trường và ký túc xá. Ảnh: T.D

Ngoài ra, nhà trường còn thành lập tổ trực khẩn cấp 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên khi có sự cố hoặc yêu cầu di chuyển khẩn cấp; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để cập nhật tình hình thời tiết, hướng bão, và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Trường Đại học Quy Nhơn đã tạm dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập trực tiếp từ chiều 5-11 đến hết ngày 9-11 để đảm bảo an toàn. PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn trường nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng phối hợp xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho viên chức, người lao động, sinh viên và toàn bộ cơ sở vật chất của trường.

gen-h-z7194991441652-d20f187350f7b0d8d6f3494612ab0892.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn thành lập tổ trực khẩn cấp 24/24, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên khi có sự cố mưa bão. Ảnh: T.D

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Trường Đại học Quang Trung đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và tài sản của nhà trường.

Sau khi cho sinh viên nghỉ học từ chiều 5-11, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra, gia cố toàn bộ khuôn viên trường, hệ thống mái che, cửa kính, cây xanh, đường điện và thoát nước; đồng thời bố trí lực lượng trực sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

gen-h-z7194991422782-ccf3c2f70467135795a725bfa223dd99.jpg
Nhân viên, sinh viên Trường Đại học Quang Trung tập trung gia cố toàn bộ khuôn viên trường, hệ thống mái che, cửa kính. Ảnh: T.D

Ông Võ Quế-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung-thông tin: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên cùng Ban Quản lý ký túc xá đã tổ chức rà soát số lượng sinh viên nội trú và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh bão; đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày bão. Hiện có gần 70 sinh viên ở lại trong ký túc xá đã được di dời lên tầng 5 và đảm bảo nhu yếu phẩm cho các em.

"Trường luôn đặt an toàn của sinh viên và cán bộ, giảng viên lên hàng đầu. Chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ các phương án ứng phó với tình hình mưa bão phức tạp”-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung cho biết.

05a65bd91ba097feceb1.jpg
Trường Đại học Quang Trung kích hoạt toàn bộ các phương án ứng phó với tình hình mưa bão phức tạp, đảm bảo an toàn cho sinh viên. Ảnh: T.D

Hiện tại, Trường Đại học Quang Trung duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt và xử lý mọi sự cố phát sinh. Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên không di chuyển ra khỏi nơi ở an toàn, thường xuyên theo dõi thông tin chính thức từ nhà trường và cơ quan chức năng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho sinh viên, nhà trường cũng liên tục cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo bão và chỉ đạo của Ban Giám hiệu trên website, fanpage và các kênh truyền thông nội bộ.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Giáo dục

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Thời sự - Bình luận

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

null