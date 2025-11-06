190 km nữa bão số 13 sẽ vào đến đất liền, tăng lên cấp 15

(GLO)- Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão khoảng 13.3 độ Vĩ Bắc; 110.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão vào khoảng 13.3 độ Vĩ Bắc; 110.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25 km/h.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25 km/h.

Đến 22 giờ ngày 6-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ, vị trí bão tại 14,1N-108,9E; trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk. Bão đi vào đất liền và suy yếu dần, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 11,50N-16,00N; Phía Tây kinh tuyến 114,00E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Mưa phường Quy Nhơn đang bắt đầu nặng hạt. Ảnh: P.V

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, ngày và đêm ngày 6-11, vùng biển Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 3-6 m, vùng gần tâm bão cao 7-9 m. Biển động dữ dội.