Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Đảm bảo an toàn cho người dân với phương án cao nhất

(GLO)- Đảm bảo an toàn cho người dân với phương án cao nhất là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13, diễn ra đầu giờ chiều 6-11.

Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Sở Chỉ huy tiền phương.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Vũ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Về công tác sơ tán dân, đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân theo 2 hình thức tập trung và xen ghép.

Đối với công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt, theo kế hoạch sơ tán dân ứng phó với mực nước lũ từ mức báo động 3 đến dưới báo động 3 + 1m, toàn tỉnh có 1.050 hộ với 3.455 khẩu cần di dời (trong đó sơ tán xen ghép 898 hộ/3.220 người, tập trung 152 hộ/235 người). Các lực lượng chức năng được phân công trực, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết như các tuyến ĐT.640, ĐT.629, ĐT.633 (Chợ Gồm - Đề Gi), ĐT.636…

Công tác “4 tại chỗ” được triển khai quyết liệt. Tỉnh ủy đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương cấp tỉnh, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh phụ trách từng địa bàn cụ thể. Lực lượng vũ trang tổ chức trực 100% quân số từ đêm 5-11, với 8.770 người ứng trực tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao.

Về tình hình tàu thuyền, toàn bộ tàu cá của tỉnh đã nhận được thông tin về bão số 13. Tính đến 10 giờ ngày 6-11, có 196 tàu với 1.100 ngư dân đang hoạt động trên biển; hiện không còn tàu cá nào trong vùng ảnh hưởng của bão. Tất cả đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. UBND tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 5-11 cho đến khi có thông báo cuối cùng về cơn bão.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng làm rõ phương án bố trí tại từng điểm đóng quân, đồng thời rà soát, điều chỉnh lực lượng quân sự, công an bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập lụt lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục kiểm tra, nếu chưa bảo đảm an toàn khi đỉnh lũ lên cao thì phải khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các hộ có nhà cấp 4, nhà mái tôn. Các địa phương cần tiếp tục khảo sát, cập nhật tình hình để kịp thời di dời bổ sung khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo là chủ động, phòng ngừa cao nhất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, không để xảy ra thiệt hại về người, với phương châm hành động “phòng xa hơn mức dự báo” nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.