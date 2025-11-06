Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Đảm bảo an toàn cho người dân với phương án cao nhất

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

VÕ HƯỜNG

(GLO)- Đảm bảo an toàn cho người dân với phương án cao nhất là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13, diễn ra đầu giờ chiều 6-11.

Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Sở Chỉ huy tiền phương.

chu-tich-pham-anh-tuan.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Vũ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Về công tác sơ tán dân, đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân theo 2 hình thức tập trung và xen ghép.

Đối với công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt, theo kế hoạch sơ tán dân ứng phó với mực nước lũ từ mức báo động 3 đến dưới báo động 3 + 1m, toàn tỉnh có 1.050 hộ với 3.455 khẩu cần di dời (trong đó sơ tán xen ghép 898 hộ/3.220 người, tập trung 152 hộ/235 người). Các lực lượng chức năng được phân công trực, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết như các tuyến ĐT.640, ĐT.629, ĐT.633 (Chợ Gồm - Đề Gi), ĐT.636…

Công tác “4 tại chỗ” được triển khai quyết liệt. Tỉnh ủy đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương cấp tỉnh, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh phụ trách từng địa bàn cụ thể. Lực lượng vũ trang tổ chức trực 100% quân số từ đêm 5-11, với 8.770 người ứng trực tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao.

Về tình hình tàu thuyền, toàn bộ tàu cá của tỉnh đã nhận được thông tin về bão số 13. Tính đến 10 giờ ngày 6-11, có 196 tàu với 1.100 ngư dân đang hoạt động trên biển; hiện không còn tàu cá nào trong vùng ảnh hưởng của bão. Tất cả đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. UBND tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 5-11 cho đến khi có thông báo cuối cùng về cơn bão.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng làm rõ phương án bố trí tại từng điểm đóng quân, đồng thời rà soát, điều chỉnh lực lượng quân sự, công an bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập lụt lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục kiểm tra, nếu chưa bảo đảm an toàn khi đỉnh lũ lên cao thì phải khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các hộ có nhà cấp 4, nhà mái tôn. Các địa phương cần tiếp tục khảo sát, cập nhật tình hình để kịp thời di dời bổ sung khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo là chủ động, phòng ngừa cao nhất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, không để xảy ra thiệt hại về người, với phương châm hành động “phòng xa hơn mức dự báo” nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Đóng cửa 5 sân bay tránh bão Kalmaegi từ chiều nay

Đóng cửa 5 sân bay tránh bão Kalmaegi từ chiều nay

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không Việt Nam đã phát hành thông báo hàng không (NOTAM) yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều nay (6/11) đối với 5 sân bay khu vực miền Trung.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

Thời sự

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

Thời sự

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

Thời sự

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

Thời sự

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

