Lữ đoàn 368 cơ động lực lượng ứng phó bão Kalmaegi tại 2 xã Bình An, Tây Sơn

(GLO)- Sáng 6-11, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 368 (đóng tại địa bàn phường An Khê) đã triển khai lực lượng và phương tiện đến 2 xã Bình An và Tây Sơn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 13.

Nhiệm vụ lần này có sự tham gia của 100 cán bộ, chiến sĩ đơn vị, do Trung tá Nguyễn Thành Điều-Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 368 trực tiếp chỉ huy.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 368 chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ vào sáng sớm 6-11. Ảnh: Huyền Trang

Trước khi cơ động, lữ đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tiến hành rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng công tác chuẩn bị về nhân lực, phương tiện và vật chất hậu cần - kỹ thuật. Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động ứng phó bão.

Hỗ trợ người dân xã Bình An di dời tài sản. Ảnh: Huyền Trang

Ngay trong sáng nay, cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại địa bàn hai xã và triển khai các hoạt động giúp đỡ người dân địa phương vận chuyển tài sản lên cao và di dời dân đến vị trí tránh trú bão an toàn.

Giúp dân kê cao vật dụng, tài sản trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Huyền Trang

“Lữ đoàn 368 sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ an toàn và hỗ trợ cho người dân trong thời điểm khó khăn này. Bên cạnh đó tập thể cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống lụt bão quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, góp phần cùng địa phương giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra”-Trung tá Nguyễn Thành Điều khẳng định.