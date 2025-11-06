Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Ngay sau khi được triển khai, các Trung đội đã có mặt tại địa phương, khẩn trương xuống cơ sở, tập trung tại các địa bàn xung yếu, tích cực hỗ trợ chính quyền sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn; giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo, chằng, chắn, gia cố nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thu hoạch mùa màng…

phu-my-bac.jpg
Lực lượng Công an sơ tán người dân xã Phù Mỹ Bắc đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Văn Tòng

Ngoài ra, các lực lượng thường trực theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động rà soát địa bàn, xây dựng kịch bản, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống ngập lụt, thiệt hại do bão lũ gây ra.

ia-pa.jpg
Lực lượng Công an xã Ia Pa thành lập Sở chỉ huy lâm thời tiền phương tại địa điểm xung yếu, có nguy cơ cô lập cao trên đường vào đập tràn thôn Mơ Năng 2 (xã Ia Pa). Ảnh: Hòa Bình

Tất cả các hoạt động, nhiệm vụ đều hướng tới đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự các mục tiêu, công trình trọng yếu như trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, công trình thủy lợi, thủy điện, hồ chứa nước, công trình giao thông… Tuyệt đối không để bất ngờ, đột xuất trong mọi tình huống, hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

xa-phu-my-bac.jpg
Hỗ trợ ngư dân xã Phù Mỹ Bắc di dời tài sản, phương tiện đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Tòng

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã rà soát, kiểm đếm và kiểm tra tình trạng hoạt động, khả năng sử dụng ngay của các phương tiện được trang cấp để huy động khi cần; phân công lực lượng điều khiển, xác định vị trí xuất phát, khu vực hoạt động ứng phó, cứu hộ khẩn cấp.

vinh-son.jpg
Người dân xã Vĩnh Sơn được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Kông Tuấn

Hiện tại, 1.465 phương tiện bộ như xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang, xe chở quân...; 69 ca nô, xuồng máy các loại cùng nhiều thiết bị, phương tiện khác như phao bè nổi, nhà bạt, đèn chiếu xa, ống nhòm, cọc tiêu, áo phản quang... đã sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ phòng, chống bão lụt.

cong-an-hoai-an.jpg
Cán bộ Công an hỗ trợ di dời người dân tránh bão tại xã Hoài Ân. Ảnh: Quý Hiền

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường di dời khẩn cấp 6.654 hộ với 17.690 người dân đến nơi trú tránh an toàn.

hoai-an.jpg
Công an phường Hoài Nhơn Tây đưa người già đến nơi tránh trú bão. Ảnh: Quý Hiền

Đồng thời, hỗ trợ người dân gia cố, chằng chắn, cắt gọn cây xanh cho 11.510 trường hợp; hướng dẫn, hỗ trợ vận chuyển 3.996 tàu, thuyền về nơi neo đậu an toàn; giúp người dân thu hoạch nông sản trên diện tích khoảng 10 ha; kiểm tra, rà soát 309 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt để chủ động lập rào chắn, cảnh báo người dân.

quy-nhon-bac.jpg
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Bắc đến nơi an toàn. Ảnh: Quý Hiền

Công an các xã ven biển cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nơi ở tập trung để di dời người dân tránh trú an toàn khi bão đổ bộ. Công tác giúp dân ứng phó với bão và vận động người dân đến nơi trú tránh an toàn vẫn đang được các tổ công tác tích cực, khẩn trương triển khai.

null