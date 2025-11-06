Chăm lo tốt nhất cho nhân dân tại các điểm tránh trú bão tập trung

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 6-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các phường khu vực Hoài Nhơn.

z7195581725818-840da11032b5b6f5dcaaf6b795c03ed9.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu bên phải) kiểm tra điểm tránh trú bão tập trung tại Điểm trường Tiểu học số 1 Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: Đoàn Bình

Đến kiểm tra tại điểm tránh trú bão tập trung tại Điểm trường Tiểu học số 1 Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông), Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam (phường Hoài Nhơn) và các khu dân cư tại phường Hoài Nhơn Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao các giải pháp mà cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 13.

Đặc biệt là chủ động di dời toàn bộ người dân từ các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú bão tập trung do địa phương thành lập.

z7195581708274-5bfa2a56e33bedea3657a9d0fdbcdc83.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa phải) kiểm tra điểm tránh trú bão tập trung tại Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam (phường Hoài Nhơn). Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương phải chăm lo hết sức để người dân yên tâm tránh trú bão; bố trí lương thực thực phẩm đầy đủ và cử cán bộ, nhân viên y tế cùng ăn, cùng ở để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống bão, tuyệt đối không được chủ quan, tự ý đi ra ngoài vào ban đêm khi bão đổ bộ.

Đồng thời, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân khi đi tránh trú bão tại các điểm tập trung và xen ghép.

null