Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 6-11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ (Bộ Công an) đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Tây chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, chủ động ứng phó với mưa bão.

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác được chia về từng khu dân cư, tập trung hỗ trợ các hộ dân có nhà cấp 4, mái tôn cũ và khu vực thấp trũng, dễ bị ảnh hưởng khi gió mạnh, mưa lớn.

Lực lượng Công an đã giúp người dân chằng buộc mái tôn, cắt tỉa cây xanh, kê dọn đồ đạc lên cao, kiểm tra hệ thống điện để phòng ngừa sự cố chập cháy.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ giúp dân di chuyển tài sản lên cao. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đơn vị đưa 9 người vào doanh trại để tránh trú bão an toàn. Từng nhóm cán bộ, chiến sĩ mang theo đầy đủ dụng cụ, phương tiện làm việc khẩn trương, hoàn thành trước khi gió mạnh và mưa lớn.

Giúp dân chằng chống mái tôn đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐVCC

Đến 13 giờ cùng ngày, toàn bộ các điểm dân cư được phân công hỗ trợ đã cơ bản hoàn tất việc chằng chống, di dời tài sản.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

Chính trị

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

