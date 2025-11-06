Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

(GLO)- Ngày 6-11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ (Bộ Công an) đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Tây chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, chủ động ứng phó với mưa bão.

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác được chia về từng khu dân cư, tập trung hỗ trợ các hộ dân có nhà cấp 4, mái tôn cũ và khu vực thấp trũng, dễ bị ảnh hưởng khi gió mạnh, mưa lớn.

Lực lượng Công an đã giúp người dân chằng buộc mái tôn, cắt tỉa cây xanh, kê dọn đồ đạc lên cao, kiểm tra hệ thống điện để phòng ngừa sự cố chập cháy.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ giúp dân di chuyển tài sản lên cao. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đơn vị đưa 9 người vào doanh trại để tránh trú bão an toàn. Từng nhóm cán bộ, chiến sĩ mang theo đầy đủ dụng cụ, phương tiện làm việc khẩn trương, hoàn thành trước khi gió mạnh và mưa lớn.

Giúp dân chằng chống mái tôn đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐVCC

Đến 13 giờ cùng ngày, toàn bộ các điểm dân cư được phân công hỗ trợ đã cơ bản hoàn tất việc chằng chống, di dời tài sản.