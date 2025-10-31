Gần 200 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 25-10, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với phường Pleiku và phường Thống Nhất tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2025.
(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.
(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.
(GLO)- Từ năm 2022 đến nay, Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” triển khai tại Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ) đã hỗ trợ sữa, suất ăn, trao quà và nhiều hoạt động khác cho trẻ em, học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.
(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định.
(GLO)- Ngày 23-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3512/SYT-NVY gửi UBND các xã, phường thông tin về các quy định liên quan việc phối hợp triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn, không có tiền đóng viện phí nhưng ông Nay Hil (SN 1964, làng Kênh Hmek, xã Ia Le) đã được ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nỗ lực cấp cứu, giành lại sự sống giữa lằn ranh sinh tử.
(GLO)- Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam- Cuba" phát động tại Gia Lai từ ngày 13-8 đến 16-10, thông qua hai hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đã tiếp nhận trên 2,6 tỷ đồng.
(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.
(GLO)- Ngày 16-10, tại phường Pleiku, nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật (thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia) đã trao nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.