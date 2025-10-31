Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 200 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 31-10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Lâu và Ia Mơ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia hiến máu.

Gần 200 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đồng Lai

Qua sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận được 105 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu được chuyển về kho máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Clip: Toàn cảnh Ngày hội hiến máu tình nguyện. Thực hiện: Đồng Lai
Tòa soạn-Bạn đọc

