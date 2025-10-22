Cán bộ, viên chức Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai hiến 70 đơn vị máu

(GLO)- Sáng 22-10, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại".

Chương trình thu hút hơn 100 cán bộ, viên chức và sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tham gia. Qua sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 70 đơn vị máu an toàn.

Toàn bộ lượng máu này được chuyển về kho dự trữ của Bệnh viện Quân y 211 để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là hoạt động thường niên do Đoàn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tổ chức, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Qua đây, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.