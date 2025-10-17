Gia Lai tiếp nhận 169 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 17-10, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 đã thu hút gần 200 cán bộ, người lao động, người dân tại địa bàn các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An đăng ký tham gia hiến máu. Qua sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 169 đơn vị máu an toàn.

Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Từ 7giờ sáng, nhiều người dân đã có mặt tại Hội trường 23-3 (phường An Khê) để hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lạc Hà

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai được nhiều cơ quan, đơn vị và người dân hưởng ứng tích cực, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.