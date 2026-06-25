Động đất liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, cảnh báo nguy cơ thương vong lớn

(GLO)- Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại Venezuela chiều 24-6 (giờ địa phương) đã khiến nhiều công trình ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận bị đổ sập, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, cảnh báo thảm họa có thể gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất đầu tiên mạnh 7,2 richter xảy ra cách Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai mạnh 7,5 richter độ ở độ sâu khoảng 10 km.

Cả hai đều được USGS phát cảnh báo đỏ (Red PAGER), mức cảnh báo cho thấy khả năng xảy ra thương vong rất cao và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Đánh giá ban đầu của cơ quan này cho rằng số người thiệt mạng có thể ở mức rất lớn nếu các khu vực đông dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Rung chấn xảy ra trên phạm vi rộng tại Venezuela và cả một số khu vực của Colombia. Tại Caracas, nhiều tòa nhà, nhà ở và công trình công cộng bị hư hại hoặc sập đổ, khiến người dân hoảng loạn sơ tán ra khỏi nhà. Nhiều tuyến phố nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ phải leo lên các đống bê tông đổ nát của những tòa nhà bị sập để tìm kiếm người mắc kẹt.

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết, chính quyền ghi nhận nhiều công trình và nhà dân bị sập, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đơn vị liên quan tham gia ứng cứu. Theo ông, ưu tiên hàng đầu hiện nay là cứu người và đảm bảo an toàn cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại đô thị Chacao ở phía đông Caracas, Thị trưởng Gustavo Duque xác nhận ít nhất hai công trình đã đổ sập, làm nhiều người bị thương và có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, ông chưa công bố số liệu cụ thể vì công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn.

Động đất xảy ra đúng vào ngày nghỉ lễ kỷ niệm chiến thắng năm 1821, sự kiện góp phần đưa Venezuela giành độc lập khỏi Tây Ban Nha, nên nhiều người dân đang ở nhà khi rung chấn xuất hiện. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng la hét khi các tòa nhà rung lắc dữ dội và mọi người vội vã chạy xuống cầu thang để thoát thân.

Một số người dân Caracas cho biết họ nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại chỉ vài giây trước khi rung chấn mạnh hơn xuất hiện. Nhiều đồ đạc trong nhà bị đổ vỡ, trong khi một số mặt tiền các tòa nhà bị hư hỏng nghiêm trọng.

Lo ngại nguy cơ các dư chấn tiếp tục xảy ra, một số địa phương tại Caracas đã quyết định tạm dừng hoạt động trường học và hủy các sự kiện công cộng để lực lượng chức năng đánh giá mức độ an toàn của công trình.

Ngay sau động đất, Trung tâm cảnh báo sóng thần tại Mỹ đã phát cảnh báo nguy cơ sóng thần đối với Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh, đồng thời cảnh báo sóng nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới Aruba, Curaçao và Bonaire.

Theo USGS, Venezuela nằm trên ranh giới giữa mảng kiến tạo Caribe và mảng Nam Mỹ - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh. Trong lịch sử, trận động đất năm 1812 từng tàn phá nghiêm trọng các thành phố Caracas và Mérida, cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 người.