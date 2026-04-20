Tin thế giới tối 20-4: Động đất mạnh 7,5 độ gây sóng thần tại Nhật Bản

(GLO)- Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska; Tổng thống Iran: Ưu tiên ngoại giao nhưng không thể tin tưởng Mỹ; Nhật Bản: Động đất mạnh 7,5 độ gây sóng thần; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-4.

Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska

Quân đội Iran ngày 20-4 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

Tàu Mỹ nổ súng chặn tàu Iran. Ảnh chụp màn hình

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan giám sát các hoạt động của quân đội chính quy và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran, cho biết lực lượng nước này đã kiềm chế, không tấn công nhằm bảo đảm an toàn cho những người có mặt trên tàu.

Theo cơ quan này, trên tàu có một số thành viên gia đình của thủy thủ đoàn, khiến lực lượng Iran gặp hạn chế trong việc triển khai biện pháp quân sự.

“Do sự hiện diện của một số người thân của thủy thủ đoàn, họ buộc phải cân nhắc để bảo vệ tính mạng và bảo đảm an toàn cho những người này”, tuyên bố cho biết.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tuyên bố Iran sẽ có “hành động cần thiết chống lại lực lượng Mỹ” trong tương lai, nhưng không nêu chi tiết.

Tổng thống Iran: Ưu tiên ngoại giao nhưng không thể tin tưởng Mỹ

Cũng trong ngày 20-4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn ưu tiên con đường ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ, song đồng thời nhấn mạnh sự cảnh giác và thiếu tin tưởng đối với Washington là “điều không thể phủ nhận” trong bối cảnh đối đầu leo thang.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng mọi giải pháp hợp lý và mang tính ngoại giao cần được tận dụng để tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột sâu hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng kinh nghiệm trong quá khứ buộc Tehran phải duy trì thái độ thận trọng cao độ khi đàm phán với Mỹ.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ sẽ hết hiệu lực vào ngày 23-4. Các nguồn tin cho biết phái đoàn Mỹ đã lên đường tới Islamabad để chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới, nhưng phía Iran vẫn chưa xác nhận có tham gia hay không.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch bước vào vòng đàm phán tiếp theo, với lý do các yêu cầu từ phía Mỹ bị đánh giá là “quá mức và phi lý”, đồng thời lập trường của Washington liên tục thay đổi.

Nhật Bản: Động đất mạnh 7,5 độ gây sóng thần

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn sơ bộ là 7,5 độ richter đã xảy ra ngoài khơi vùng Sanriku, miền Bắc Nhật Bản vào khoảng 16 giờ 53 phút (giờ địa phương), ở độ sâu khoảng 10 km dưới đáy biển.

Trận động đất gây sóng thần xảy ra ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản. Ảnh: Sky News

Một đợt sóng thần cao khoảng 80 cm đã được ghi nhận tại cảng Kuji ở tỉnh Iwate, và một đợt sóng nhỏ hơn cao 40 cm cũng được ghi nhận tại một cảng khác trong tỉnh này.

Cảnh báo sóng thần cao tới 3 mét có thể ập vào khu vực và khả năng xảy ra dư chấn trong khoảng một tuần cũng đã được đưa ra.

Ngoài cảnh báo sóng thần tại Iwate và Aomori ở phía Bắc, cũng như khu vực Đông Nam Hokkaido, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản còn ban hành cảnh báo sóng thần mức độ nhẹ hơn cho các vùng ven biển của Miyagi và Fukushima, nằm phía Nam tâm chấn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân trong khu vực ngay lập tức tránh xa bờ biển và các khu vực ven sông, đồng thời tìm nơi trú ẩn ở vùng cao hơn.

New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ

Ngày 20-4, New Zealand đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Wellington, khi mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, làm 1 người đàn ông mất tích.

Mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Wellington, New Zealand. Ảnh: RNZ

Theo cơ quan khí tượng quốc gia New Zealand, khu vực ngoại ô Karori của Wellington - nơi người đàn ông này mất tích, vẫn đang duy trì cảnh báo mưa lớn mức độ cao (màu đỏ) cho đến tối 21-4. Cư dân ở các khu vực trũng thấp và dễ bị ảnh hưởng do lũ lụt đã được yêu cầu tự sơ tán trong 24 giờ tới, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có lệnh sơ tán bắt buộc. Một trung tâm hỗ trợ khẩn cấp đã được mở cho những người phải di dời.

Cảnh sát Wellington cho biết vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trong khi đó, một số khu vực ở đảo Bắc của New Zealand vẫn đang khắc phục hậu quả của trận lũ quét xảy ra ngày 19-4.