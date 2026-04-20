Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

(GLO)- Phía hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía một số tàu chiến Mỹ sau khi các lực lượng của Mỹ lên kiểm soát tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman.

Trước đó, lực lượng Mỹ lên tàu container TOUSKA ở Vịnh Oman. Iran xác nhận rằng lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu của Iran và cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa “sớm” sau động thái mà họ gọi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian.

Thiết bị bay không người lái Shahed-129 của Iran. Ảnh: Press TV

Bộ Tư lệnh trung ương Khatam al-Anbiya cũng cáo buộc Mỹ "vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển bằng cách bắn vào một trong những tàu thương mại của Iran ở vùng biển Oman; làm tê liệt hệ thống định vị của tàu bằng cách cho một số lính thủy đánh bộ lên boong tàu nói trên.