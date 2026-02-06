Siêu phẩm “độc bản” Ducati Scrambler Rizoma về Việt Nam, giá 529 triệu đồng

(GLO)- Thị trường xe phân khối lớn tại Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của “hàng hiếm” Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition, về Việt Nam một chiếc.

Phiên bản đặc biệt của dòng môtô hạng trung thuộc hãng Italy có tên gọi đầy đủ Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition. Đây là bản kỷ niệm 10 năm dòng Scrambler có mặt trên thị trường (bán từ năm 2015), là thành quả từ sự hợp tác giữa hãng xe Italy và thương hiệu phụ kiện danh tiếng Rizoma nhằm kỷ niệm một thập kỷ huy hoàng của dòng Scrambler trên toàn cầu.

Với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn thế giới, về Việt Nam một chiếc xe mang số thứ tự 362, không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là lời khẳng định về đẳng cấp của giới sưu tầm xe trong nước.

Scrambler Rizoma sở hữu dàn áo màu trắng, đen kết hợp màu hồng kim loại Metal Rose do Rizoma thiết kế. Tạo hình tổng thể giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn. Mẫu xe Ducati có trục cơ sở 1.449 mm, chiều cao yên 780-810 mm tùy phụ kiện đi kèm.

Xe mang thiết kế pha trộn nét cổ điển và hiện đại. Gương chiếu hậu, nắp bình xăng, gác chân và các tấm ốp bảo vệ trên xe đều bằng nhôm nguyên khối của Rizoma. Rizoma là hãng Italy chuyên sử dụng các vật liệu cao cấp như nhôm, sợi carbon để chế tạo phụ kiện, đồ chơi cho môtô, xe máy. Điểm nhấn trên Scrambler bản đặc biệt là nhiều chi tiết do Rizoma cung cấp.

Scrambler lắp khối động cơ L-Twin dung tích 803 phân khối, công suất 73 mã lực, mô-men xoắn 65,2 Nm, hộp số 6 cấp. Các công nghệ hỗ trợ như ABS trong cua, kiểm soát lực kéo, sang số nhanh, tùy chọn chế độ lái.

Xe trang bị màn hình TFT 4,3-inch, hệ thống chiếu sáng full-LED. Bên cạnh đó là phuộc hành trình ngược phía trước, giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau, phanh đĩa cả hai bánh kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS.

Giá của Ducati Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition là 529 triệu đồng, bán một chiếc tại Việt Nam, nhập từ Thái Lan và đã có chủ nhân. Phiên bản tiêu chuẩn của xe giá 359 triệu đồng.