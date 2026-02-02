(GLO)- Khởi đầu năm 2026, doanh số bán xe tháng 1 của Toyota Việt Nam đã tăng 45% cùng kỳ năm ngoái; nâng tổng doanh số tích lũy lên hơn 1,04 triệu xe sau hơn 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Toyota Việt Nam khởi đầu năm 2026 với doanh số bán ra 4.852 xe. Ảnh: xedoisong.vn

Công ty ôtô Toyota Việt Nam vừa công bố doanh số bán hàng toàn quốc trong tháng 1-2026 của Liên doanh này đạt 4.852 xe, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025; đồng thời nâng tổng doanh số tích lũy lên 1.047.389 xe sau hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam.

Đây là sự khởi đầu tích cực của Toyota cũng như toàn thị trường ôtô Việt Nam ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, dòng xe Hybrid Electric tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với 217 xe bán ra trong tháng một. Con số này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển rõ nét sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.

Ngoài phân khúc xe phổ thông, phân khúc xe hạng sang như thương hiệu xe sang Lexus cũng duy trì được sức hút ổn định. Trong tháng 1-2026, đã bàn giao 207 xe tới tay khách hàng, qua đó khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe cao cấp.

Yaris Cross tiếp tục ghi dấu ấn khi duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của Toyota Việt Nam trong tháng đầu năm với 1.150 xe bán ra. Xếp ngay sau là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.118 xe. Cạnh đó, các mẫu xe khác như: Veloz Cross, Innova Cross và Corolla Cross có kết quả bán hàng tích cực, lần lượt đạt 861 xe, 546 xe và 125 xe trong tháng Một.

Kết quả trên cho thấy danh mục sản phẩm đa dạng của Toyota đang đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng ở nhiều phân khúc, từ xe đô thị, xe gia đình cho đến các mẫu xe đa dụng.

Toyota Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong những tháng tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự sôi động của thị trường ôtô Việt Nam năm 2026.