Shelby GT350/TA 2026 ra mắt: Biểu tượng Trans Am trở lại, tôn vinh hộp số sàn 6 cấp và hiệu suất đường đua thuần khiết

Không đơn thuần là một biến thể mạnh mẽ, GT350/TA được phát triển như một cỗ máy tập trung tuyệt đối cho đường đua, nơi sức mạnh, độ chính xác và cảm xúc cầm lái được đặt lên hàng đầu.

Trái tim của GT350/TA là động cơ V8 siêu tăng áp 5.2 lít, cho công suất hơn 830 mã lực, tương tự Super Snake và GT350 mui trần 2026. Khối động cơ này được đặt dưới nắp ca-pô nhôm hiệu suất cao với các khe thông gió lớn, đi kèm hệ thống làm mát tăng cường, ống hút gió sợi carbon và két tản nhiệt chuyên dụng nhằm duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện vận hành khắc nghiệt trên đường đua.

Đáng chú ý, toàn bộ sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp – lựa chọn duy nhất mà Shelby dành cho GT350/TA, như một tuyên ngôn dành cho những người đam mê trải nghiệm lái thuần chất. Hệ thống truyền động được gia cố bằng trục bán tải chịu tải cao và bộ vi sai chống trượt Truetrac, tích hợp bơm và bộ trao đổi nhiệt riêng để đảm bảo độ bền và hiệu quả trong các bài chạy bền ở vòng tua lớn.

Khung gầm của GT350/TA được tinh chỉnh theo tiêu chuẩn Trans Am, với hệ thống treo điều chỉnh hoàn toàn, bao gồm giảm xóc lò xo và giảm xóc sau có bình dầu rời. Thiết lập này cho phép người dùng tùy biến phù hợp với nhiều trường đua khác nhau, từ Laguna Seca đến Road Atlanta. Hệ thống phanh Pro-System Alcon hiệu suất cao đảm nhiệm khả năng hãm tốc ổn định, ngay cả khi xe vận hành ở dải tốc độ ba chữ số.

Về thiết kế, Shelby GT350/TA mang đậm dấu ấn khí động học chuyên nghiệp. Gói khí động học bằng sợi carbon được phát triển dựa trên các chi tiết của xe đua Trans Am tương lai của Shelby, bao gồm bộ chia gió trước cỡ lớn, cánh lái phụ, ốp sườn với cánh ổn định dọc, cánh gió sau điều chỉnh được và bộ khuếch tán tích hợp hệ thống làm mát vi sai. Tất cả đều phục vụ mục tiêu tối ưu lực ép, độ ổn định và khả năng làm mát ở tốc độ cao.

Khoang lái là sự kết hợp giữa tính năng xe đua và chất lượng hoàn thiện cao cấp. Xe được trang bị khung chống lật bốn điểm bằng thép crom molypden, ghế bọc da Shelby tùy chỉnh và các chi tiết trang trí sợi carbon trên bảng táp-lô.

Shelby GT350/TA 2026 có giá khởi điểm 219.995 USD, bao gồm gói Shelby trị giá 164.020 USD và xe nền Mustang GT 2026 giá 55.975 USD. Mẫu xe được sản xuất giới hạn 70 chiếc trong năm nay, mỗi xe đều có số sê-ri riêng trên động cơ và bảng điều khiển, và chỉ được bán trực tiếp bởi Shelby American.

Trong danh mục sản phẩm của Shelby, GT350/TA hiện là mẫu Mustang đắt thứ hai, xếp sau Code Red, Super Snake-R và Super Snake (có giá khởi điểm 224.994 USD), đồng thời thấp hơn 5.000 USD so với giá đề xuất của Super Snake 2026.