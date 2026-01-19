Chery Fulwin T9L ra mắt tại Trung Quốc: SUV hybrid tăng tốc 0–100 km/h dưới 5 giây, trang bị LiDAR

(GLO)-Chery Fulwin T9L – mẫu SUV hybrid cỡ trung hoàn toàn mới – vừa được mở đặt trước tại Trung Quốc, gây chú ý với khả năng tăng tốc 0–100 km/h dưới 5 giây, thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như LiDAR và City NOA.

Ngày 17/1, Tập đoàn Chery chính thức mở chương trình đặt trước kín cho Fulwin T9L – mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới. Xe dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đánh dấu bước đi tiếp theo của Chery trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm hybrid dành cho gia đình và người dùng yêu cầu cao về công nghệ.

Chery Fulwin T9L. Ảnh: S.T

Chery Fulwin T9L sở hữu thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt bán kín, cụm đèn pha mảnh và liền mạch. Cản trước được tạo hình nhiều lớp khe gió, giúp tăng tính thể thao và cải thiện hiệu quả khí động học.

Mẫu SUV hybrid này có kích thước tổng thể dài 4.870 mm, rộng 1.930 mm, cao 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi cho cả hai hàng ghế. Phần thân xe sử dụng tay nắm cửa bán ẩn và gương chiếu hậu không khung, trong khi đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang, ứng dụng hiệu ứng ma trận chấm giúp tăng khả năng nhận diện ban đêm.

Bên trong cabin, Fulwin T9L được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, vô lăng hai chấu phối hai tông màu và màn hình trung tâm IMAX HD 2.5K kích thước 17,3 inch. Khu vực điều khiển trung tâm tích hợp sạc không dây, cửa gió điều hòa và hai hộc để cốc, hướng tới trải nghiệm tiện nghi cho người dùng gia đình.

Ghế trước dạng “không trọng lực” hỗ trợ chỉnh điện 16 hướng, đi kèm các tính năng thông gió, sưởi ấm, massage, nhớ vị trí, tựa chân và hỗ trợ thắt lưng. Hàng ghế thứ hai có thể ngả điện tối đa 35 độ, không gian để chân lên tới 1.037 mm, đồng thời cũng được trang bị thông gió và sưởi ấm. Cả hai hàng ghế đều có thể cấu hình thành chế độ “giường đôi” phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi trên hành trình dài.

Về công nghệ, Fulwin T9L được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Eagle 700+, sử dụng cảm biến LiDAR gắn trên nóc, chip Horizon Journey 6P với hiệu năng 560 TOPS và tổng cộng 27 cảm biến. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng City NOA và Highway NOA, cho phép xe thực hiện nhiều thao tác phức tạp như chuyển làn, dẫn đường vào – ra cao tốc, nhận diện đèn giao thông và xử lý tình huống giao cắt trong đô thị.

Ở khía cạnh vận hành, Fulwin T9L sử dụng hệ thống Super Hybrid CDM Kunpeng (CDM 6.0), kết hợp động cơ xăng 1.5T với hộp số hybrid DHT260. Tổng công suất đạt 260 kW (349 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm.

Phiên bản dẫn động bốn bánh có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong chưa đầy 5 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt 3,9 lít/100 km, trong khi phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC lên tới 230 km.